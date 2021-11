Oö. Volksblatt: "So geht Politik!" (von Christian HAUBNER)

Ausgabe vom 20. November 2021

Linz (OTS) - Es war eine alles andere als einfache Übung, welche die politischen Verantwortungsträgerinnen und Verantwortungsträger in Oberösterreich, Salzburg und im Bund zu absolvieren hatten. Denn einen harten Lockdown zu verhängen und überdies auch noch eine Impfpflicht anzukündigen sind beides weitreichende Entscheidungen, die sich sicher niemand einfach macht.

Es sind überdies Entscheidungen, die einen nicht zu jedermanns Liebling machen, sondern im Gegenteil auch für viel Kritik sorgen werden. Gerade deshalb braucht es Mut und reifliche Überlegung, diese Schritte zu setzen. Es sind letztlich Entscheidungen, die getroffen werden mussten, weil man dem Leiden und Sterben im Land nicht tatenlos zusehen kann.

Beim Lockdown waren Oberösterreich und Salzburg Vorreiter, bei der Impfpflicht ist es der Bund. So geht Politik – zumindest verantwortungsvolle! Und nun gilt es, allfällige Ängste zu nehmen, Befürchtungen zu zerstreuen und den grassierenden Un- und Halbwahrheiten mit seriöser Information zu begegnen. Es geht nicht ums Recht Haben, es geht darum, aus der Pandemie zu kommen und die Spaltungstendenzen in der Gesellschaft zu überwinden. Sobald sich die Früchte der Maßnahmen zeigen, ist auch das zu schaffen.

Rückfragen & Kontakt:

Oö. Volksblatt, Chefredaktion

0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at