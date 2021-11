Circle K kündigt globale Partnerschaft mit Niantic an, um Pokémon GO in mehr als 9 000 Geschäften weltweit anzubieten

Charlotte, N.c. (ots/PRNewswire) - Mit einem Schritt, der Millionen von Pokémon-Trainern auf der ganzen Welt begeistern wird, kündigte Circle K heute eine einzigartige globale Partnerschaft mit Niantic, Inc. an, die Circle K-Geschäfte im Augmented-Reality-Mobilspiel Pokémon GO zum Leben erwecken und mehr als 9 000 seiner Standorte weltweit in PokéStops und Gyms verwandeln wird.

Die Pokémon GO-Partnerschaft bietet sowohl Spielern als auch Circle K-Kunden Erlebnisse in den Geschäften sowie spezielle Belohnungen und Angebote im Spiel an, die sie sonst nirgendwo finden. Die Erlebnisse und Angebote werden auch in den Verkaufsstellen mit dem Markennamen Couche-Tard in Quebec, Kanada, verfügbar sein.

Anfang 2022 will Circle K Trainer auf der ganzen Welt damit begeistern, das erste von vier legendären Raid-Events an teilnehmenden Standorten im Spiel zu veranstalten, um Pokémon GO-Trainer, Circle K-Kunden und Mobilspiel-Fans zu überraschen.

"Als langjähriger treuer Pokémon GO-Spieler bin ich persönlich begeistert von dieser neuen globalen Partnerschaft", sagt Kevin Lewis, Chief Marketing Officer bei Alimentation Couche-Tard/Circle K. "Ebenso freue ich mich, das Erlebnis Pokémon GO mit Millionen unserer Kunden in mehr als 9 000 Filialen weltweit zu teilen."

Pokémon GO wurde mehr als eine Milliarde Mal heruntergeladen und wird von Spielern in 150 Ländern und Territorien genutzt.

