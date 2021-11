Axiom Space zeigt robustes Mikrogravitations-Forschungsportfolio für die erste private Mission zur Internationalen Raumstation

Die Aktivitäten der Besatzung von Axiom Mission 1 (Ax-1) werden sich auf Wissenschaft, Bildung und Öffentlichkeitsarbeit konzentrieren und etwa 25 Experimente an Bord der ISS beinhalten

Kritische Daten aus Studien in den Bereichen Humanforschung, Biowissenschaften und Physik, Technologiedemonstrationen und Erdbeobachtung werden die Anwendbarkeit der Mikrogravitationsforschung auf neue Bereiche ausweiten

Die Besatzung hat mehr als 100 Stunden an von Menschen geleiteter Forschung angemeldet, die während ihres Aufenthalts auf der Station durchführen wird.

Axiom Space, ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der bemannten Raumfahrt und der bemannten Raumfahrtinfrastruktur, gab heute die wissenschaftlichen Grundlagen für seine historische Ax-1-Mission bekannt, die im Februar 2022 zur Internationalen Raumstation starten soll. Auf der ersten rein privaten Mission zur ISS wird die multinationale Besatzung von vier nichtstaatlichen Astronauten mit Michael López-Alegría von Axiom als Kommandant den Weg für eine neue Phase der Nutzung der Mikrogravitation durch nichtstaatliche Einrichtungen ebnen und damit den Grundstein für eine vollständige Nutzung der Möglichkeiten der erdnahen Umlaufbahn legen und wichtige Erkenntnisse auf die Erde zurückbringen.

"Die Menschheit hat das Potenzial der erdnahen Umlaufbahn für bahnbrechende Innovationen erst an der Oberfläche angekratzt, und Axiom wurde gegründet, um diese Grenze zu überschreiten - zunächst mit privaten Astronautenmissionen zur ISS, gefolgt vom Start und Betrieb der weltweit ersten kommerziellen Raumstation und schließlich der Schaffung einer rotierenden Stadt im Weltraum und einer skalierten menschlichen Präsenz in der Umlaufbahn", sagte Michael Suffredini, Präsident und CEO von Axiom Space. "Wir begrüßen das Engagement der Ax-1-Besatzung, die wissenschaftliche Forschung voranzutreiben und diesen zivilisatorischen Sprung einzuleiten. Wir sind zuversichtlich, dass diese Mission nicht nur ein monumentaler Moment in der Raumfahrt sein wird, sondern der eigentliche Beginn dafür, dass das Potenzial des Weltraums für bedeutende Entdeckungen zum ersten Mal auch für Privatpersonen und Organisationen zugänglich wird."

Mission Ax-1 Forschung

Larry Connor, Ax-1-Missionspilot, Unternehmer und gemeinnütziger, aktivistischer Investor, im Namen der Mayo Clinic und der Cleveland Clinic:

Die Forschungsprojekte von Connor sind das Ergebnis langjähriger Partnerschaften mit der Mayo Clinic und der Cleveland Clinic. Der aus Ohio stammende Wissenschaftler hat in den letzten zehn Jahren einen Großteil der Finanzierung bahnbrechender Forschungsarbeiten an beiden Einrichtungen unterstützt.

Connors Experimente im Auftrag der Mayo Clinic sollen Daten über die Auswirkungen der Raumfahrt auf alternde Zellen und die Herzgesundheit liefern. Connor wird voraussichtlich für die Versorgung seneszenter Zellen - Zellen, die sich nicht mehr teilen - auf der ISS zuständig sein. Diese Zellen sind mit mehreren altersbedingten Krankheiten verbunden.

"Fünfundneunzig Prozent von dem, was wir zu tun versuchen, dient dem Wohl der Menschen auf der Erde", sagte Dr. James Kirkland, Direktor des Robert and Arlene Kogod Center on Aging an der Mayo Clinic. "Ich arbeite in der Geriatrie. Ich hätte nie gedacht, dass ich mit Leuten arbeiten würde, die in den Weltraum fliegen, aber hier sind wir."

Connors Grundlagenforschung an der Cleveland Clinic besteht aus hochauflösenden MRT-Untersuchungen vor und nach der Mission, um die Auswirkungen der Weltraumumgebung auf Wirbelsäulen- und Hirngewebe zu untersuchen.

"Dies ist ein grundlegender Versuch, um herauszufinden, welche Auswirkungen die Raumfahrt auf Menschen aller Altersgruppen hat", sagte Dr. Thomas E. Mroz, Direktor des Center for Spine Health und Leiter der Wirbelsäulenforschung an der Cleveland Clinic. "Es gibt so viel zu lernen. Wie lange können Menschen im Raum bleiben? Oder was sie brauchen, basierend auf ihrer Gesundheit usw."

Mark Pathy, Ax-1 Missionsspezialist, im Namen des Kinderkrankenhauses von Montreal, der kanadischen Forschungsuniversitäten und der Königlichen Kanadischen Geografischen Gesellschaft:

Unter dem Motto "Für die Menschen und den Planeten sorgen" wird Mark Pathy voraussichtlich an wissenschaftlichen Forschungsprojekten in Zusammenarbeit mit sechs kanadischen Universitäten und ihren Forschern sowie an Proof-of-Concepts mit zwei Technologie-Start-ups teilnehmen, darunter die weltweit erste Demonstration der Zwei-Wege-Holoportation im Weltraum - eine Mixed-Reality-App für Speziallinsen, die Zwei-Wege-3D-Projektionen als Hologramm empfängt, um zwischen den Nutzern aus der Ferne zu kommunizieren. Er plant die Durchführung von Aktivitäten zur Erdbeobachtung in Zusammenarbeit mit der Royal Canadian Geographical Society und der Western University.

Eine Reihe von Forschungsprojekten, die von Pathy unterstützt werden, werden von Klinikern und Forschern des Kinderkrankenhauses von Montreal und der Kindergesundheitsforschung am Forschungsinstitut des McGill University Health Centre geleitet. Dazu gehören Forschungen, die dazu beitragen sollen, die Geheimnisse von chronischen Schmerzen und Schlafstörungen während der Raumfahrt zu entschlüsseln, einer Umgebung, die durch Mikrogravitation, Strahlenbelastung und Isolation gekennzeichnet ist.

"Ich danke Mark Pathy dafür, dass er die Ax-1-Mission genutzt hat, um sich für die transformative Rolle der Philanthropie und der Forschung einzusetzen. Die Montreal Children's Foundation wird von Marks Bemühungen profitieren, kranken Neugeborenen, Kindern, Jugendlichen und schwangeren Frauen in Montreal und auf der ganzen Welt eine bessere Zukunft zu ermöglichen", sagte Renée Vézina, Präsidentin der Montreal Children's Hospital Foundation.

Es wird erwartet, dass Pathy an weiteren Forschungsprojekten mit anderen Universitäten in ganz Kanada teilnehmen wird, darunter auch an der von der Université de Montréal geleiteten Forschung zum Weltraumflug-assoziierten neuro-okularen Syndrom (SANS), das sich durch Veränderungen der Sehschärfe äußert, die bei vielen Astronauten auf langen Weltraumflügen auftreten und als Risiko für die Erforschung des Weltraums gelten. Weitere Forschungsprojekte werden in Zusammenarbeit mit Forschern der UBC, der Ontario Tech, der Simon Fraser University und der University of Calgary durchgeführt, die nach Konsultationen der kanadischen Weltraumbehörde mit der Weltraumforschungsgemeinschaft ausgewählt wurden.

Neben der Humanforschung plant Pathy, Erdbeobachtungsaktivitäten zu leiten, die zur weiteren Analyse der Auswirkungen des Klimawandels, der Urbanisierung und anderer Faktoren auf die Ökologie und die menschliche Besiedlung Nordamerikas beitragen werden. Die Leitung liegt bei der Western University und der Königlich Kanadischen Geographischen Gesellschaft (RCGS). Er nimmt an einem Programm der RCGS teil, das sich an ein nationales und internationales Publikum wendet, um die ökologische Gesundheit und Nachhaltigkeit der Großen Seen und ihres Ökosystems zu fördern und die Erhaltung, Wiederherstellung, den Schutz und die Versöhnung mit dem Wasser, dem Land und den indigenen Völkern des Wassereinzugsgebiets zu unterstützen. Pathy hat auch zusätzliche Bildungsinitiativen in seine Ax-1-Aktivitäten integriert und bietet MINT-Lehrpläne für mehr als ein Dutzend Oberschulen in ganz Kanada an.

"Ich bin sehr stolz auf unsere Partnerschaft mit Mark und freue mich, ihn im College of Fellows der Gesellschaft willkommen zu heißen", sagte John Geiger, CEO der Königlich Kanadischen Geographischen Gesellschaft. "Die einzigartigen Perspektiven, die Mark aus dem Weltraum beisteuern wird, werden dazu beitragen, ein dauerhaftes Vermächtnis des Lernens zu schaffen, das mit dem Schutz und der Erhaltung unseres kanadischen Ökosystems verbunden ist - lange nachdem seine Mission beendet ist", fügte er hinzu.

Eytan Stibbe, Ax-1-Missionsspezialist, Social-Impact-Investor und israelischer Philanthrop, im Namen der Ramon-Stiftung und in Zusammenarbeit mit der Israelischen Weltraumbehörde im israelischen Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Technologie:

Stibbe plant, im Namen der Ramon-Stiftung und in Zusammenarbeit mit der israelischen Raumfahrtbehörde im israelischen Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Technologie an Ax-1 teilzunehmen. Seine Mission heißt "Rakia", nach der von Gott am zweiten Tag nach dem Firmament geschaffenen Kuppel (Atmosphäre), die das Leben auf der Erde schützt. Während seiner Mission wird er wissenschaftliche Experimente ermöglichen und pädagogische und künstlerische Aktivitäten durchführen, um die junge Generation in Israel und auf der ganzen Welt für die Werte Frieden, Innovation und soziale Verantwortung zu sensibilisieren. Zum ersten Mal wird ein Astronaut die Israelis auf der Internationalen Raumstation in hebräischer Sprache vertreten. Die 'Rakia'-Mission ist ein weiterer Meilenstein in der Beteiligung Israels an der Erforschung des Weltraums durch Menschen.

"Die 'Rakia'-Mission ist eine einzigartige Gelegenheit für israelische Unternehmer und Forscher, innovative Ideen voranzutreiben, und wird ihnen eine seltene Plattform bieten, um ihre Unternehmen in einem einzigartigen Studienumfeld zu testen und damit einen Beitrag zum internationalen und israelischen Forschungsökosystem zu leisten", sagte Inbal Kreiss, Vorsitzende des Wissenschafts- und Technologieausschusses und Leiterin der Innovationsabteilung der Systems Missiles and Space Group bei Israel Aerospace Industries. "Die Mission ist Ausdruck der internationalen Zusammenarbeit zwischen den weltweit bekanntesten Hochschul- und Forschungseinrichtungen, Start-ups und Technologieunternehmen, medizinischen Einrichtungen und mehr."

"Eine bahnbrechende Anzahl von Experimenten wurde von einem wissenschaftlichen und technologischen Ausschuss ausgewählt und mit der NASA abgestimmt. Die Experimente sind innovativ und bahnbrechend und stammen aus verschiedenen Disziplinen - Astrophysik, Landwirtschaft, Optik, Kommunikation, Biologie, Gesundheitswesen, Neurologie und Augenheilkunde - und wurden aufgrund ihrer potenziellen Auswirkungen auf die Forschung und ihres innovativen Ansatzes ausgewählt. Es wird erwartet, dass sie zu technologischen, wissenschaftlichen und medizinischen Durchbrüchen führen, die die Qualität des menschlichen Lebens auf der Erde und die Zukunft der langfristigen Missionen der Menschheit außerhalb der Erde beeinflussen werden."

