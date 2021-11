Samariterbund: Eröffnung des „Sonnencafés“ und „SamLa kids“ in Mattersburg

Heute, Freitag, 19.11.2021, öffnete das „Sonnencafé" und das Second-Hand-Kinderwaren-Geschäft „SamLa kids" des Samariterbund Burgenlands seine Türen

Wien (OTS) - Viele Besucher*innen waren heute, am 19. November 2021, bei der Eröffnung des neuen Sozialzentrums in Mattersburg. Sozial benachteiligte Familien können dort kostengünstig einkaufen. „Rund 50.000 Burgenländerinnen und Burgenländer sind armutsgefährdet. Der Samariterbund unterstützt die Initiativen der burgenländischen Landesregierung zur Stärkung der Infrastruktur für sozial benachteiligte Menschen, die eine Entlastung ihrer Haushaltsbudgets benötigen“, erklärt Samariterbund Burgenland Geschäftsführer Gerald Fitz.



Das Sozialzentrum in Mattersburg besteht aus drei Teilen: Der Samariterbund Burgenland betreibt das Kaffeehaus „Sonnencafé" und den Second-Hand-Kinderwaren-Shop „SamLa kids“. Samariterbund-Kooperationspartner soogut, der bereits zehn Sozialmärkte und sieben mobile Verkaufsstellen in NÖ führt, betreibt den Sozialmarkt „Sonnenmarkt“. „Im neuen Sozialzentrum erhält man Waren des täglichen Gebrauchs sowie sehr günstige Artikel für Babys und Kleinkinder. Die Gäste können entspannt Kaffee trinken, Erfahrungen austauschen und in der Kommunikations-Ecke des Samariterbundes immer wieder Beratungen zu aktuellen Themen aus den Bereichen Soziales und Gesundheit erhalten“, so Fitz.

Das Interesse der Bevölkerung am ersten Tag war groß. Die Besucher*innen nutzten nicht nur das günstige Angebot des Sonnenmarktes, sondern erfrischten sich auch im Sonnencafé mit Kaffee, Getränken, Kuchen und Mehlspeisen. Besonders die vielen gut erhaltenen Waren des „SamLa kids“ wie Kinderwägen, Spielsachen, Bücher und Kleidung sowie die Kinderspielecke kamen bei Klein und Groß gut an. Selbstverständlich wurden und werden dabei alle geltenden Covid-Maßnahmen strengstens eingehalten.

Das Sozialzentrum in Mattersburg wird vom Land Burgenland gefördert. Die Marken „Sonnenmarkt“ und „Sonnencafé“ gehören der Soziale Dienste Burgenland GmbH (SDB), einem Unternehmen der Landesholding Burgenland-Gruppe. Die SDB wurde vom Land mit der Umsetzung der Sozialzentren betraut. Die SDB sucht sich dafür Partner aus dem Sozialwesen, wie eben für den Standort Mattersburg den Samariterbund Burgenland und soogut Sozialmärkte. Beide Einrichtungen sind montags bis freitags von 10.00-15.00 Uhr geöffnet.

Der Samariterbund sucht für den „SamLa kids“ noch ehrenamtliche Mitarbeiter*innen! Wer gerne mithelfen möchte, kann sich an Lisa Fehringer-Kohl unter Sozialzentren.Burgenland@samariterbund.net bzw. +43 664 88472929 wenden.



Fotos von der Präsentation und Eröffnung können hier heruntergeladen werden: Download Eröffnung

