„IM ZENTRUM“: Belastungsprobe Lockdown – Wer trägt die Verantwortung?

Am 21. November um 22.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Auf Österreich kommt der nächste Lockdown zu. Die Regierung zieht angesichts der rasant steigenden Zahl an Corona-Neuinfektionen die Notbremse und verhängt Ausgangsbeschränkungen bis 12. Dezember. Außerdem gilt ab Februar eine allgemeine Impfpflicht. Setzt die Regierung die richtigen Maßnahmen und sind die Menschen bereit, diese mitzutragen? Warum konnte Österreich überhaupt in diese Notsituation kommen? Wie berechtigt ist die Kritik am Krisenmanagement und welche demokratiepolitischen Folgen hat der vierte Lockdown? Darüber diskutieren am Sonntag, dem 21. November 2021, um 22.10 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:

Heinz Fischer

Bundespräsident a.D.

Franz Schausberger

Landeshauptmann Salzburg a.D., ÖVP

Irmgard Griss

ehem. Präsidentin des Obersten Gerichtshofes, ehem. Abgeordnete zum Nationalrat, NEOS

Arschang Valipour

Leiter Innere Medizin und Pneumologie Klinik Floridsdorf, Intensivmediziner

Eva Linsinger

Journalistin

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at