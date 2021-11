SPÖ-Herr: Wir stehen heute vor dem Scherbenhaufen des System Kurz

Lockdown wäre zu verhindern gewesen – Regierung hat Sommer verschlafen und Impfkampagne im Sommer gestoppt

Wien (OTS/SK) - „Wir stehen heute vor dem Scherbenhaufen des System Kurz“, kritisiert SPÖ-Nationalratsabgeordnete Julia Herr in der heutigen Nationalratssitzung das Versagen der Bundesregierung, die Pandemie in den Griff zu bekommen. „Heute wurde ein Lockdown verkündet, der zu verhindern gewesen wäre, wenn die Bundesregierung nicht nach parteipolitischem Kalkül sondern im Sinne der Bevölkerung gehandelt hätte!“, fährt die Abgeordnete fort. ****

Der Sommer hätte genutzt werden müssen, um sich auf den Herbst und den Winter vorzubereiten, kritisiert Herr: „Stattdessen hat sich Sebastian Kurz mit ‚Die Pandemie ist gemeistert‘ als Krisenmanager abgefeiert. In Wirklichkeit wurde die Impfkampagne wegen der Landtagswahl in Oberösterreich gestoppt. Jetzt stehen wir vor dem Scherbenhaufen, weil dem System Kurz die parteipolitischen Interessen wichtiger waren als alles andere. Eigentlich müsste es heute Rücktritte regnen in dieser Regierung!“ (Schluss) sd/lp

