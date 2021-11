Österreich geht wieder in den Lockdown – PULS 4 und PULS 24 mit Sonderprogramm

PULS 4 Sondersendung heute um 19:50 Uhr mit Statement des Bundespräsidenten - PULS 24 berichtet morgen live von der Anti-Corona-Demo und analysiert mit Extremismus-Expert:innen

Wien (OTS) - Die heftigste Corona-Welle seit Beginn der Krise bringt Österreichs Gesundheitssystem an die Grenzen der Belastbarkeit. Nun zieht die Regierung spät aber doch die Notbremse: Ab Montag wird ein Lockdown in ganz Österreich gelten, auch für Geimpfte.



In einem ausführlichen Sonderprogramm widmen sich PULS 4 und PULS 24 heute, Freitag, und morgen, Samstag, dem gesundheitlichen und politischen Ausnahmezustand in Österreich. Unter anderem mit einer Sondersendung heute um 19:50 Uhr auf PULS 4 mit dem Statement von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und einem PULS 24 Newsroom Spezial um 22:00 Uhr auf PULS 24 unter anderem mit Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres. Morgen berichtet PULS 24 live von der Anti-Corona-Demonstration in Wien und analysiert die Lage im Land mit Extremismus-Expert:innen.



Freitag, 19. November



PULS 24 Spezial: Sondersendung auf PULS 4 ab 19:50 Uhr inklusive Statement des Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen zur Corona-Lage in Österreich.



PULS 24 Newsroom LIVE Spezial um 22:00 Uhr auf PULS 24 unter anderem mit Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres und NEOS-Mandatar Helmut Brandstätter.

Samstag, 20. November



PULS 24 berichtet ab 12 Uhr mit Live-Statements von Bundeskanzler Schallenberg und Gesundheitsminister Mückstein bzw. von der Demonstration gegen die Coronamaßnahmen in Wien und analysiert diese mit Extremismus-Expertin, Journalistin und Autorin Colette Schmidt vom Standard, Ingrid Brodnig, Autorin u.a. von „Einspruch! Verschwörungsmythen und Fake News kontern" und Journalist Erich Vogl von der Kronen Zeitung. PULS 24 zeigt alle Pressekonferenz, Statements und Reaktionen live.

