Großbauer/Blimlinger: Wirtschaftshilfen für Kunst und Kultur werden rasch wieder eingesetzt

Künstler und Künstlerinnen, Kunst- und Kulturbetriebe werden wieder durch vielseitige Maßnahmen unterstützt

Wien (OTS) - Mit dem heute verkündeten Lockdown ist auch ein rasches Maßnahmenpaket für die in der Krise hart getroffene Kunst und Kultur - insbesondere Künstlerinnen und Künstler - angekündigt worden. Dadurch kann sehr schnell auf eine erprobte und umfassende Systematik zurückgegriffen werden, um der Kunst- und Kulturszene rasch und effizient die dringend notwendigen Unterstützungsmaßnahmen zukommen zu lassen. Das erklärten heute, Freitag, die Kultursprecherinnen der Koalitionsparteien Abg. Maria Großbauer und Abg. Eva Blimlinger.

Maßnahmen wie der Härtefallfonds, der NPO-Fonds, die Überbrückungsfinanzierung bei der SVS oder der Künstlersozialversicherungsfonds werden verlängert, Maßnahmen wie der Umsatzersatz punktuell nachgeschärft.

Die Kultursprecherin der ÖVP, Maria Großbauer, führt aus: „Schon die letzten Wochen waren geprägt von schleppenden Kartenverkäufen und geringen Auslastungen. Wir haben also bereits seit Wochen die Lage mit Sorge beobachtet und Wirtschaftshilfen für Kunst und Kultur ins Auge gefasst. Mit dem Lockdown werden nun sofort wieder alle bisherigen Unterstützungswerkzeuge ausgepackt und aufgestockt. Natürlich brauchen auch Kunst und Kultur wieder unsere volle Unterstützung. Vielen Dank an STS Andrea Mayer und Finanzminister Blümel für die sofortigen Hilfszusagen. Und mein Appell an alle Tätigen in Kunst und Kultur: bitte lassen Sie sich impfen!“

Die Kultursprecherin der Grünen, Eva Blimlinger, zeigt sich ebenfalls zufrieden mit den angekündigten Hilfen: „Wir haben seit Anbeginn der Pandemie akribisch sämtliche Gruppen bei der Erstellung des Maßnahmenpakets mitgedacht, um die vielseitigen Berufsbilder auch in den Coronahilfen zielsicher abzubilden und zu erreichen. Nun kann unmittelbar auf dieses breite Angebot zurückgegriffen werden, um der Kunst und Kultur auch in den kommenden Wochen und Monaten Hilfe leisten zu können. Ich möchte aber erneut darauf hinweisen, dass auch in der Kunst und Kultur gilt: Nur die Impfung bereitet uns den Weg zurück in den Alltag. In die Theater, Museen, Kinos, Galerien und all die Orte, wo künstlerischer oder kultureller Diskurs gemeinsamen stattfinden kann."



Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at



bzw.



Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at