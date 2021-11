Heute: Neuer ORF-III-Hauptabend zur Corona-Politik mit „ORF III AKTUELL“-Spezialsendung und „Runde der ChefredakteurInnen“

Außerdem: Kabarett-Doppel mit „Klaus Eckel – Zuerst die gute Nachricht“ und „Gery Seidl – Sonntagskinder“

Wien (OTS) - Aus aktuellem Anlass ändert ORF III Kultur und Information heute am Freitag, dem 19. November 2021, kurzfristig sein Programm und widmet sich ab 20.15 Uhr in zwei Sondersendungen den aktuellen Entwicklungen in der österreichischen Corona-Politik. Wie wird sich der Lockdown auf die Infektionszahlen auswirken? Wie werden die Maßnahmen von der Bevölkerung aufgenommen? Und wie lässt sich eine allgemeine Impfpflicht umsetzten?

Mit diesen und weiteren Fragen befasst sich eine Spezialausgabe von „ORF III AKTUELL“ (20.15 Uhr) moderiert von Reiner Reitsamer. Anschließend um 21.05 Uhr lädt Wolfgang Geier zur „Runde der ChefredakteurInnen“ mit folgenden Gästen: Gerold Riedmann (Vorarlberger Nachrichten), Eva Linsinger (profil), Walter Hämmerle (Wiener Zeitung), Barbara Tóth (Falter) und Doris Helmberger-Fleckl (Furche).

Danach lässt ORF III zwei der beliebtesten österreichischen Kabarettisten zu Wort kommen: Um 21.55 Uhr verkündet Klaus Eckel „Zuerst die gute Nachricht“, bevor um 23.05 Uhr Gery Seidl über „Sonntagskinder“ spricht.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at