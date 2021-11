Hamann/Grüne: Trotz Lockdowns weiterhin flächendeckender Präsenzunterricht für alle Schulstufen

Bildungseinrichtungen sind wichtiger Anker für Stabilität und Sicherheit für Kinder und Jugendliche

Wien (OTS) - Nach der Ankündigung der Bundesregierung und der Landeshauptleute eines neuerlichen Lockdowns ab kommendem Montag in ganz Österreich meint die Bildungssprecherin der Grünen, Sibylle Hamann, dazu: „Diese Maßnahme war leider notwendig. Gleichzeitig freue ich mich, dass es gelungen ist, Schulen und Kindergärten offenzuhalten und weiterhin flächendeckend Präsenzunterricht für alle Schulstufen zu ermöglichen. Gerade in Krisenzeiten sind Bildungseinrichtungen wichtige Anker für Stabilität und Sicherheit. Kinder und Jugendliche brauchen Routinen, Beziehungen zu Gleichaltrigen, und gemeinsames Lernen - dringender denn je."

Die bundesweiten Lockdown-Maßnahmen für Erwachsene seien, etwa was das Home-Office betrifft, weitreichend ausgefallen, damit die Einschränkungen bei Kindern so gering wie möglich gehalten werden können. "Das haben wir aus den Krisen des vergangenen Jahres gelernt“, erläutert Hamann. Um der epidemiologischen Ausnahmesituation in vielen Regionen gerecht zu werden, wird es für Eltern die Möglichkeit geben, ihre Kinder unkompliziert zu Hause zu lassen, wenn sie das wollen. "Aber jedes Kind, das Unterricht in der Schule will und braucht, soll kommen", appelliert die grüne Bildungssprecherin.

