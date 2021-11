Neugestaltung der B 14 Kierlinger Straße

Ortsdurchfahrt von Klosterneuburg wurde im 3. Abschnitt generalsaniert

St. Pölten (OTS) - Landesrat Jochen Danninger hat heute in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die Fertigstellung für die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt von Klosterneuburg im Zuge der B 14 Kierlinger Straße vorgenommen und dabei betont: „Erhaltungsmaßnahmen unserer Landesstraßen sind ein wesentlicher Faktor für eine moderne Verkehrsinfrastruktur, wichtig für die Verkehrssicherheit und außerdem stärken sie die Wirtschaft in unserem Land mit Aufträgen wie diesen hier“.

Aufgrund von vorangegangenen Leitungsarbeiten und weil die Fahrbahn der B 14 in diesem Bereich zuletzt nicht mehr den heutigen modernen Verkehrserfordernissen entsprach, hat sich der NÖ Straßendienst dazu entschlossen, diese Straße im Gemeindegebiet Klosterneuburg in mehreren Abschnitten zu sanieren. In den vergangenen Jahren wurde die B 14 ab der Kreuzung mit der Hölzlgasse bis zur Kierlinger Straße 45 einer Generalsanierung unterzogen und in diesem Jahr erfolgte die Sanierung des 3. Abschnitts, beginnend bei der Adresse Kierlinger Straße 45 auf einer Länge von rund 800 Metern Richtung Westen.

Nach Abschluss der Leitungsarbeiten wurde die Fahrbahn der B 14 von Kilometer 8,650 bis Kilometer 9,450 auf einer Fläche von rund 8.000 Quadratmetern in einer Stärke von 13 Zentimetern abgefräst und mit dem Einbau einer 9 Zentimeter starken Tragschichte und einer 4 Zentimeter starken Deckschichte wiederhergestellt. Abschließend wurde die erforderliche Bodenmarkierung aufgebracht. Die Arbeiten führte die Firma Pittel + Brausewetter von Ende Oktober bis Mitte November aus. Die Gesamtkosten für die Fahrbahnerneuerung belaufen sich auf rund 420.000 Euro, wovon 350.000 Euro vom Land Niederösterreich und 70.000 Euro von der Netz NÖ GmbH getragen werden.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

