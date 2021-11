Rede des Bundespräsidenten heute nach der „Zeit im Bild“ um 19.50 Uhr in ORF 1 und ORF 2

Wien (OTS) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird sich heute, am 19. November 2021, im Zusammenhang mit dem bundesweiten Lockdown ein weiteres Mal an die Österreicherinnen und Österreicher wenden. Er tut das um 19.50 Uhr direkt nach der „Zeit im Bild“ in ORF 1 und ORF 2.

