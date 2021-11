Demo für Geflüchtete am Sonntag in Belarus wird Online-Aktion

Regierung muss auch im Lockdown humanitäre Hilfe leisten #Granica #WirHabenPlatz

Wien (OTS) - Schweren Herzens müssen wir, die Plattform für eine menschliche Asylpolitik die für Sonntag geplante Demonstration in Solidarität mit den Geflüchteten an der polnisch-belarussischen Grenze absagen.

Angesichts des bevorstehenden Lockdowns übernehmen wir Verantwortung und schauen aufeinander. Dies fällt uns umso schwerer, als erst kürzlich bekannt wurde, dass ein einjähriges Baby dem brutalen EU-Grenzregime zum Opfer gefallen ist.

Wir bleiben laut und wollen weiterhin Öffentlichkeit für die schutzsuchenden Menschen schaffen, die leider aufgrund der dominierenden medialen Debatten um die verheerende Situation in Österreichs Spitälern keine ausreichende Stimme bekommen.

Wir rufen daher dazu auf, am Sonntag, 21. November ab 14:00 Uhr Fotos von sich mit den Hashtags #Granica #WirHabenPlatz und einer Kerze im Fenster in sozialen Medien zu posten. Parallel dazu werden wir die geplanten Reden in Form von Videobeiträgen veröffentlichen.

