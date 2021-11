ABSAGE Feier „100 Jahre Günther Nenning"

"Auhirsch aus Lärchenholz Am Himmel“

Wien (OTS) - Wegen der aktuellen Corona-Lage in Österreich müssen wir die Feier „100 Jahre Günther Nenning“ am So 21.11.2021 Am Himmel in 1190 Wien um 14.00 Uhr leider absagen.

Die Feier für Günther Nenning und die Präsentation des Auhirsch aus Lärchenholz wird im Frühling 2022 rund um Ostern nachgeholt.

Es tut uns sehr leid, aber im Interesse der Gesundheit der Österreichinnen und Österreicher haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen.

Rückfragen & Kontakt:

Gerhard Heilingbrunner

Kuratorium Wald

0664/3818462