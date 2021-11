FPÖ – Schmiedlechner: Rasch Hilfsmaßnahmen für die Landwirtschaft beschließen!

Wien (OTS) - „Schon wieder hat uns diese planlose türkis-grüne Regierung in einen Lockdown hineinbefördert und unsere Unternehmer zahlen für die gemachten Fehler der Regierung. Auch die Landwirte sind Unternehmer und leider unter dem Lockdown. Da die Regierung an den Umsatzverlusten Schuld ist, muss sie diese auch begleichen. So müssten wieder alle Corona-Hilfen für die Bauern in Kraft treten“, forderte heute FPÖ-Agrarsprecher NAbg. Peter Schmiedlechner.

Der freiheitliche Agrarsprecher verlangte daher von der Regierung, dass ÖVP und Grüne sofort gegensteuern und die durch ihr Verschulden verursachten wirtschaftlichen Probleme für die Landwirte finanziell abfedern. „Daher müssen wieder alle Hilfeleistungen für unsere Bäuerinnen und Bauern zur Verfügung stehen“, so Schmiedlechner und weiter: „Dabei wäre für die Menschen und für die Wirtschaft die beste Lösung, wenn sie nicht drangsaliert und ihnen rasch ihre Freiheiten und Bürgerrechte zurückgegeben würden.“

