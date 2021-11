Vizebürgermeister Wiederkehr skizziert Fahrplan für Schulen und Kindergärten während des Lockdowns

Für den Wiener Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat ist es sehr erfreulich, dass die Schulen und Kindergärten in Wien auch im Lockdown geöffnet bleiben.

„Das Wichtigste in der momentanen, sehr ernsten Situation ist, dass wir nicht auf die Kinder und Jugendlichen vergessen, denn wir haben die vielen negativen Folgen des Distance Learnings aus den vorangegangenen Lockdowns noch gut in Erinnerung. Dazu darf es nicht mehr kommen. Daher begrüße ich den für die Schulen ausgehandelten Vorschlag des Bildungsministers sehr. Für Wien heißt das, dass Präsenzunterricht an den Schulen weiterhin möglich sein wird. Für Eltern und Erziehungsberechtigte wird jedoch die Möglichkeit geschaffen, ihre Kinder ohne Attest zu Hause zu lassen. Selbstverständlich werden auch die Wiener Kindergärten weiterhin geöffnet bleiben. Auch hier haben die Eltern die Wahl, ob sie ihr Kind in die Betreuung geben, oder nicht. Außerdem wird die Kindergartenpflicht für das letzte Kindergartenjahr für die Dauer des Lockdowns ausgesetzt.



Sehr wichtig ist dem Wiener Bildungsstadtrat das hochwertige PCR-Testsystem, von dem weiterhin viel Gebrauch gemacht wird

„In Wien sind wir mit unserem bewährten Testsystem „Alles gurgelt“ sehr gut aufgestellt, können das Infektionsgeschehen an den Schulen gut erkennen und so Infektionsketten rasch durchbrechen. Auch in den Kindergärten sind die „Alles gurgelt“-Testkits vorrätig, ich bitte auch alle 4 bis 6-Jährigen davon weiterhin so viel Gebrauch zu machen. Das Testen ist zusammen mit der Impfung einer jener Mosaiksteine, der in der Pandemie eine sehr bedeutsame Rolle einnimmt.“ So Wiederkehr abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Manfred Kling

Mediensprecher Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr

Tel: 01/4000-83203

Mail: manfred.kling @ wien.gv.at