Implantate auf Knopfdruck: Forscher der Montanuniversität Leoben gewinnt 10. TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis

Wissenschaftlerin der JKU Linz sichert sich Publikumspreis für Machine Learning gestützte Antikörper-Klassifizierung

Wien/Leoben/Linz (OTS) - In der Kategorie„Universitäten/Fachhochschulen“ setzte sich beim TÜV AUSTRIA #WiPreis I\O, dem 10. Wissenschaftspreis des österreichischen Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleisters, Matthias Katschnig von der Montanuniversität Leoben mit seiner Dissertation zu maßgeschneiderten Implantaten auf Knopfdruck – direkt in der Klinik erzeugt – gegen starke wissenschaftliche Konkurrenz durch. Sein interdisziplinäres Werk setzt Maschinenbau, Digitalisierung, Werkstofftechnik, Zertifizierung/Prüfverfahren und Medizin in eine produktive Verbindung und ist eine wichtige Grundlage für weitere Arbeiten auf dem Gebiet additiv produzierter Kunststoffimplantate. Katschnigs Ergebnisse werden derzeit im Projekt CAMed am LKH Graz evaluiert.

TÜV AUSTRIA #WiPreis I\O Publikumspreis an JKU Linz-Absolventin

Mittels Online-Voting wurden auch heuer wieder drei weitere Projekte mit dem TÜV AUSTRIA Publikumspreis ausgezeichnet. In der Kategorie „Universitäten/Fachhochschulen“ sicherte sich die Absolventin der Johannes Kepler Universität Linz, Helga Ludwig, den Sieg. In ihrer Masterarbeit zur Antikörper-Klassifizierung basierend auf Aminosäure-Sequenzen untersucht und vergleicht sie unterschiedliche Machine Learning- und Deep Learning-Methoden und trägt damit ganz wesentlich zum Fortschritt in Biologie und Medizin bei.

TÜV AUSTRIA #WiPreis11 in 2022

In den zehn Jahren des Bestehens wurden insgesamt 610 Projekte von mehr als 1000 Bewerber_innen eingereicht. Auszeichnungen gab es für 15 Masterarbeiten, Diplomarbeiten und Dissertationen, 14 HTL-Abschlussarbeiten und 12 Unternehmensprojekte. 2021 erzielte die 10. Ausschreibung des Bewerbs 127 Einreichungen mit insgesamt 178 Projektbeteiligten und es gab für den heurigen TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis einen Einreichrekord zum 10-Jahres-Jubiläum.

Bis 31. Juli 2022 können HTL-Abschlussarbeiten, Masterarbeiten und Dissertationen der Jahre 2020/21/22 für den TÜV AUSTRIA #WiPreis11 eingereicht werden.

Einreichungen für den 11. TÜV AUSTRIA #wipreis wipreis.tuvaustria.com

Rückfragen & Kontakt:

TÜV AUSTRIA Group | TÜV AUSTRIA-Platz 1 | 2345 Brunn/Gebirge | wipreis @ tuvaustria.com | wipreis.tuvaustria.com