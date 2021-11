FPÖ – Angerer: Türkis-grüne Regierung fährt nun schon seit 20 Monaten die österreichische Wirtschaft permanent an die Wand!

ÖVP und Grüne nicht bereit, endlich geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Gesundheit der Menschen und die Wirtschaft in Österreich zu schützen

Wien (OTS) - „Diese türkis-grüne Regierung fährt nun schon seit 20 Monaten die österreichische Wirtschaft permanent an die Wand. Dieser neuerliche Lockdown wird unsere Unternehmen noch weiter in die Knie zwingen und viele weitere Klein- und Mittelbetriebe werden den Kampf ums wirtschaftliche Überleben nun endgültig verlieren. Das wäre aber nicht notwendig gewesen, wenn ÖVP und Grüne über die letzten Monate ihre Hausaufgaben gemacht und die groß angekündigten Unterstützungsleistungen auch den Unternehmern überwiesen hätten“, so heute FPÖ-Wirtschaftssprecher NAbg. Erwin Angerer.

„Der ÖVP-Finanzminister kündigt nun eine Fortführung der Wirtschaftshilfen an, aber diese Ankündigung ist eher ein Hohn, denn viele Unternehmen haben bis jetzt immer noch keine Unterstützungen ausbezahlt bekommen. Unsere Unternehmer brauchen endlich Planungssicherheit und keine reine Ankündigungspolitik, die es nun seit 20 Monaten gibt. Wer nämlich nicht langfristig planen kann, ist weder in der Lage, Geld zu investieren noch Arbeitsplätze zu schaffen – in diesen Bereichen ist diese Regierung einfach nicht lernfähig“, kritisierte der FPÖ-Wirtschaftssprecher.

„Was Schallenberg, Blümel, Mückstein und Co. heute verkündet haben, zeigt nur, wie unfähig sowie plan- und ahnungslos diese Regierung agiert. Nach 20 Monaten der Corona-Pandemie sind die Regierungsparteien immer noch nicht bereit, den Tatsachen ins Auge zu sehen und endlich geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Gesundheit der Menschen und die Wirtschaft in Österreich zu schützen“, so Angerer.

