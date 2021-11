Herk: „Wirtschaft braucht umgehend Schadensersatz“

Graz (OTS) - „Für alle Umsatzrückgänge, die durch staatliche Einschränkungen verursacht werden, braucht es rasch und unbürokratisch staatliche Unterstützungsmaßnahmen“, fordert WK Steiermark Präsident Josef Herk.

Die heute im Rahmen eines Bund-Länder-Gipfels beschlossenen Corona-Maßnahmen sind ein schwerer Schlag für die Wirtschaft. „Für viele Unternehmerinnen und Unternehmer gleicht dieser erneute Lockdown einer Katastrophe. Trotzdem tragen wir als WKO die Maßnahmen mit, weil sie leider alternativlos sind“, so Herk. Gleichzeitig fordert der WKO Steiermark Präsident auch umgehende Unterstützungsmaßnahmen: „Jetzt geht es darum nicht nur eine Gesundheitskrise, sondern auch eine Wirtschaftskrise abzuwenden. Und das können wir nur, wenn wir die entsprechenden Unterstützungsprogramme rasch und unbürokratisch reaktivieren. Denn die harten Einschnitte stellen viele Betriebe von heute auf morgen vor existenzielle Fragen.“

Umso mehr begrüßt Herk die Ankündigung einer Impfplicht: „Wenn wir so weitermachen wie bisher, haben wir in ein paar Monaten den nächsten Lockdown, gefolgt vom nächsten und übernächsten Zusperren unseres Landes. Diesen Kreislauf müssen wir endlich durchbrechen und die Impfung ist Experten zufolge der einzige Weg aus diesem Teufelskreislauf.“ Die Politik müsse in dieser Frage geschlossen und nachvollziehbar kommunizieren und zu einem professionellen Krisenmanagement zurückkehren, mahnt Herk. „Es braucht dringend wieder einen Gesamtplan, der für die Menschen nachvollziehbar ist und der nicht alle paar Tage – oder wie zuletzt alle paar Stunden – geändert wird. Das wir jetzt international zu den Spitzenreitern bei den Corona-Neuansteckungen zählen, war absolut vermeidbar. Darum mein Appell: Arbeiten wir zusammen. Nur gemeinsam schaffen wir es aus dieser Pandemie. Das Haus WKO war und ist da ein starker Partner“, so Herk abschließend.

