Neues an der ORF-1-Komödienfront zwischen Karriere- und Seitensprüngen

„Walking on Sunshine“ und „Familiensache“ mit neuen Folgen am 22. November

Wer wird das neue Gesicht des größten Senders im Lande? Ist Ottos (Robert Palfrader, auch um 17.30 Uhr in ORF 2 zu Gast in „Studio 2") Zukunft etwa in Gefahr? Diese Fragen beschäftigen das „Walking on Sunshine"-Team am ORF-1-Serienmontag, dem 22. November 2021, um 20.15 Uhr. Wenn die Mutter aus dem Haus ist, gelten andere Regeln – und zwar in einer ebenfalls neuen Folge von „Familiensache" um 21.05 Uhr.

Mehr zu den Inhalten:

Walking on Sunshine: Folge 28 (Serienmontag, 22. November, 20.15 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Proschat Madani, Robert Palfrader, Aaron Karl, Selina Graf und Harald Windisch sowie Gregor Seberg; Regie: Holger Barthel

Gefahren lauern immer und überall. Fernsehstar Otto (Robert Palfrader) wagt den Blick in die Zukunft, aber was da auf ihn zukommt, damit kann er wirklich nicht rechnen. Und so muss er das tun, was er am besten kann – seine Gegner blenden und sich selber ins Licht stellen. Leider hat er Ignaz Klahr (Gregor Seberg) unterschätzt. Tilia (Proschat Madani) möchte aus dem ihm einen seriösen Wettermoderator machen, doch der verhuschte Ignaz scheint wenig geeignet, vor Publikum aufzutreten. Dass er da bloß nicht unterschätzt wird! Und auch Tilia darf man nie aus den Augen lassen, vor allem nicht die Bundeskanzlerin Margot Wu (Daniela Kong). Denn plötzlich arbeiten Karl (Harald Windisch), Tilia und ihr Mann, der Innenminister Barnabas (Simon Hatzl), zusammen. Weniger flockig läuft es für Conny (Selina Graf), die sich genauso nach einem netten Mann sehnt wie Möttl (Georg Rauber) nach einer Berührung. Aber für die beiden bleibt wenig übrig, denn Lukas (Aaron Karl), Moritz (Ferdinand Seebacher), Madeleine (Maya Unger) und Jana (Tanja Ruanig) sind miteinander beschäftigt. Nicht nur deshalb wird Conny jetzt wirklich angry, und das steht ihr besonders gut!

„Walking on Sunshine“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von Dor Film.

Familiensache: Folge 8 (Serienmontag, 22. November, 21.05 Uhr, ORF 1) Mit u. a. Katrin Lux, Robert Stadlober, Andreas Vitásek und Margarethe Tiesel sowie Alexander Pschill und Fanny Krausz in Episodenrollen; Regie: Esther Rauch

Partnertausch, Seitensprung, Flirts und die große Liebe: Dani (Katrin Lux) fährt mit ihrer Freundin Helga (Laura Hermann) auf Urlaub, und Andi (Robert Stadlober) versucht, sich mit Céline (Lucy Gartner), Hanna (Alice Prosser) und Luki (Leopold Pallua) abzulenken – was erstaunlich gut funktioniert. Die Nachbarn Lotte (Michaela Schausberger) und Georg (Alexander Pschill) bringen das Ehepaar Pichler wiederum auf eine verwegene Idee, um wieder etwas mehr Pep ins Sexleben zu bringen. Dr. Nemeth (Andreas Vitásek) lauscht den Ausführungen mit zunehmender Beunruhigung – hat er seinem Paar wirklich zu solchen Experimenten geraten? Auch Melanie (Fanny Krausz) und Flo (Clemens Berndorff) haben ihre eigene Auffassung von Erotik. Aber wie sollen sich Dani und Andi gelassen der Zweisamkeit hingeben, wenn ständig eines der Kinder in der Tür steht?

„Familiensache“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von Interspot Film (basierend auf dem Format „La Famiglia“ von Studio Israel, vertrieben durch Armoza Formats).

Die Sendungen werden auf der ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream bereitgestellt und nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand angeboten. Alle Folgen von „Walking on Sunshine“ (Staffeln eins bis drei) und „Familiensache“ sind außerdem schon jetzt auf Flimmit (www.flimmit.at) zu sehen.

