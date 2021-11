„Stöckl live“ zum Thema „Die 4. Corona-Welle – Ihre Fragen zur Impfung“ am 22. November um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Österreich steckt mitten in der vierten Corona-Welle, nach dramatischen Appellen aus den Krankenhäusern und insbesondere von den Intensivstationen wurde die Notbremse gezogen: bundesweiter Lockdown für alle, Einführung einer allgemeinen Impfpflicht. Warum ist die Impfquote im europäischen Vergleich so niedrig, was sind die Vorbehalte der Österreicherinnen und Österreicher gegenüber der Corona-Impfung?

In einer Spezialausgabe von „Stöckl live“ haben die Zuseherinnen und Zuseher am Montag, dem 22. November 2021, um 20.15 Uhr in ORF 2 die Möglichkeit, ihre Bedenken, Ängste und Fragen im Zusammenhang mit der Corona-Impfung zu äußern – Antworten geben live in der Sendung folgende Expertinnen und Experten: Prof. Dr. Siegfried Meryn (Leiter der ORF-„Bewusst gesund“-Initiative), Dr. Monika Redlberger-Fritz (Virologin und Mitglied des Nationalen Impfgremiums), Dr. Ursula Hollenstein (Infektiologin und Fachärztin für Tropenmedizin) und Dr. Martin Moder (Molekularbiologe).

Die Fragen können vorab entweder schriftlich an stoeckl-live @ orf.at oder als Video (Querformat) per Whatsapp an 0043 681 818 600 46 geschickt werden. Während der Sendung steht außerdem die Telefon-Hotline 0800 22 69 45 zur Verfügung, um Fragen an Ärztinnen und Ärzte der Österreichischen Gesundheitskasse zu richten.

Über ihre einschneidenden persönlichen Erlebnisse und die aktuelle Situation im Land spricht Moderatorin Barbara Stöckl außerdem mit:

Johannes Tichy: Der 54-jährige landete nach einer Corona-Infektion auf der Intensivstation. Nach insgesamt eineinhalb Jahren im Krankenhaus leidet er nach wie vor an den Folgen der Erkrankung.

Dr. Eva Schaden: Die Intensivmedizinerin vom AKH Wien berichtet über die dramatischen Zustände, die derzeit auf den Intensivstationen herrschen.

Klaus Kapeller: Der Oberösterreicher wollte sich nicht gegen Corona impfen lassen. Seit seiner Covid-Erkrankung bereut er dies und versucht nach seinem Sinneswandel nun auch andere Menschen davon zu überzeugen, sich impfen zu lassen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at