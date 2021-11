SPÖ-Termine von 22. bis 28. November 2021

MONTAG, 22. November 2021

10.15 Uhr SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr spricht anlässlich der Third Moscow International Conference "Protecting the Future" zum Thema „Countering Xenophobia, Antisemitism and Racism: global challenges and new trends“. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter: https://mcca.ru/en/conference-2021/

18.00 Uhr Das Renner-Institut lädt zur Diskussion mit dem kroatischen Premier des Kosovo Albin Kurti über „Kosovo – a Ray of Hope for Democracy in south-eastern Europe?“. Infos und Anmeldung unter https://tinyurl.com/22xdbfcx

19.00 Uhr Das Kreisky-Forum lädt zum Gespräch mit Eva Nowotny und Politikwissenschafter Mark Leonard zu „The Age of Unpeace: How Connectivity causes Conflict“ Infos zur Youtube-Premiere unter https://tinyurl.com/39ekta2r

21.00 Uhr SPÖ-Frauensprecherin Eva-Maria Holzleitner diskutiert live in der Mediathek der Parlamentswebsite mit Vertreter*innen aller Parlamentsfraktionen zum Thema: „Kampf gegen Frauenmorde. Wie stoppen wir die Gewalt gegen Frauen?“ https://www.parlament.gv.at/POLITIKAMRING/

DIENSTAG, 23. November 2021

10.15 Uhr Anlässlich der Plenarsitzung des EU-Parlaments (22. bis 25. November) findet ein Online-Pressegespräch mit den SPÖ-EU-Abgeordneten Andreas Schieder und Günther Sidl statt. Das Pressegespräch wird über Zoom durchgeführt. Anmeldung unter jakob.flossmann @ ep.europa.eu

MITTWOCH, 24. November 2021



12.30 Uhr Das Renner-Institut lädt zur Präsentation des Buches „The Pandemic Within“ mit Barbara Prainsack und Hendrik Wagenaar. Infos und Anmeldung unter https://tinyurl.com/a8xekz3n



19.00 Uhr Das Kreisky-Forum lädt via Zoom/Facebook zum Gespräch mit Gudrun Harrer und Asma Khalifa zu „Women in Libya: Conflicted Realities and Hopes“. Infos und Anmeldung unter https://tinyurl.com/39ekta2r



DONNERSTAG, 25. November 2021



16.00 bis 16.45 Uhr SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr spricht anlässlich des Global Inequality Talks #7: Die soziale Dimension der Nachhaltigkeit zum Thema „Können Klimamaßnahmen auch sozial gerecht sein?“. Nähere Informationen zur Veranstaltung unter: https://tinyurl.com/78ajny34



SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt am Präsidium und Ständigen Ausschuss der Parlamentarischen Versammlung des Europarats teil.



SAMSTAG, 27. November 2021



SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt am Treffen der Advisory Group on Health der Interparlamentarischen Union teil.



