ÖH: Hochschulen müssen offen bleiben!

Studierende nicht zurücklassen und Hochschulbetrieb langfristig sichern

Wien (OTS) - Mit dem neuerlich verkündeten Lockdown droht für Studierende das vierte Online-Semester - die ÖH fordert deshalb mit einem Maßnahmenkatalog langfristige Planungssicherheit für Studierende. Sara Velić aus dem Vorsitzteam erläutert anfangs: “Wir Studierende haben eine der höchsten Impfquoten von 82%. Es kann nicht sein, dass unsere Hochschulen zu machen müssen, weil die Regierung das Pandemie-Management verschlafen hat. Unsere Bildung darf nicht ständig auf dem Spiel stehen.” Die bundesweite Studierendenvertretung erwarte Solidarität in Form von sicheren Maßnahmen für den Hybrid-Betrieb und kein Zurück zu reiner Online-Lehre. “Der Hochschulbetrieb muss gesichert werden, das heißt hybride Lehre weiter durchsetzen!”

Studierende wären auch finanziell stark durch den Lockdown betroffen, die ÖH fordert deshalb Absicherung durch die Regierung. “Zwei Drittel der Studierenden arbeiten nebenbei und sind davon auch abhängig. Es braucht dringend Härtefonds für Studierende, die jetzt ihren Job verlieren!”, fordert Keya Baier aus dem Vorsitzteam. Auch für Studierende in Grenzregionen müsse der Hochschulzugang möglich bleiben, deshalb brauche es Pendler_innenbescheinigungen für Betroffene.

Um die Gesundheit zu sichern und Planungssicherheit zu schaffen müssen Maßnahmen auch vorausschauend geplant werden. Naima Gobara aus dem Vorsitzteam stellt deshalb klar. “Es braucht möglichst einheitliche Sicherheits-Maßnahmen, dazu ein kostenfreies PCR-Testangebot und Impfmöglichkeiten an jeder Hochschule!” Gobara verweist abschließend noch auf die anstehende Prüfungsphase: “Grobe Umstellung im Betrieb wären gerade jetzt in der anstehenden Prüfungsphase ein fatales Signal an alle Studierenden!”

Was von Hochschulen und Ministerium zumindest gesichert werden muss stellt die ÖH in einem Forderungskatalog dar:

Hochschulbetrieb sichern

Prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen auch in Präsenz

Lernzonen ausbauen und offen halten

Bundesweite Qualitätsstandards für Online-Lehre

Entleihbetrieb an Bibliotheken sichern

Technische Ausstattung bereitstellen

Klare und frühzeitige Kommunikation von den Hochschulen

Studierendenleben ermöglichen

Härtefonds der Regierung für Studierende

Pendler_innenbescheinigungen für Studierende in Grenzregionen

Gesundheit stärken

Einheitliche 2,5G-Regel, 2G in Risikogebieten

Kostenfreies PCR-Testangebot an jeder Hochschule

Impfen an jeder Hochschule

