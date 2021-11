Rotkreuz-Kunstauktion: Starkes Ergebnis der Bilder für Bildung

Promis und Künstler:innen gestalteten rote Kreuze – 271.420 Euro für die Lernhäuser des Roten Kreuzes

Wien (OTS) - Schließlich waren es 82 Bilder des Roten Kreuzes von Künstler:innen, Prominenten und Sportler:innen, die im Rahmen der Online Auktion „Red Cross goes Art“ eine Woche lang ersteigert werden konnten: Vom Dalai Lama, Christoph Waltz, Udo Lindenberg, Erwin Wurm, Herbert Brandl, Ruth Brauer, Hubert Scheibl, Eckart Witzigmann, Jakob Gasteiger, Peter Baldinger, Kardinal Christoph Schönborn, Michael Haneke Hans Krankl, Vincent Kriechmayr, Anne-Sophie Mutter und vielen mehr.

Der Rufpreis lag bei 250 Euro pro Bild, das höchste Gebot hat mit Ende der Online-Auktion gestern um 22:00 Uhr den Zuschlag bekommen. Der gesamte Erlös geht an die Rotkreuz-Lernhäuser, die Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf aus einkommensschwachen Familien unterstützen.

„Mein Dank für diese großartige Aktion, die vor zwei Jahren mit dem Versand von Leinwand, Farbe und Pinsel in die ganz Welt begann, geht an alle Künstler:innen, die uns ihre Interpretation des Roten Kreuzes zurückgeschickt und für die Auktion zur Verfügung gestellt haben“, sagt Rotkreuz-Präsident Gerald Schöpfer. „Ich möchte mich aber auch bei Desirée Treichl-Stürgkh ganz herzlich bedanken. Durch ihren persönlichen Einsatz bei vielen Künstler:innen ist es erst gelungen, dass wir uns heute über so ein tolles Ergebnis freuen können. Jedes Kind hat das Recht auf Bildung, die Rotkreuz-Lernhäuser sind hier eine zentrale Stütze. Und mit jedem ersteigerten Bild erhalten die Kinder die Chance auf eine bessere Zukunft.“

Schirmherrin der Aktion, Desirée Treichl-Stürgkh: „Das Ergebnis von über 270.000 Euro ist überwältigend! Das haben wir uns in unseren kühnsten Träumen nicht erhofft! Tatsächlich wurden für alle Bilder Gebote abgegeben – nun liegen uns Gebote von 250 Euro bis 130.000 Euro pro Bild vor. Das ist einfach großartig und eine ganz wichtige Hilfe. Mit jedem ersteigerten Bild schenken Sie ein Stück Bildung. Das Lernhaus gibt Kindern und Jugendlichen, die unsere Unterstützung am meisten brauchen, einen Ort zum Lernen und ermutigt sie, über sich hinauszuwachsen.“

Lernhaus: Bessere Chancen durch Bildung

Fast ein Drittel aller Schulkinder in Österreich sind auf Förderung angewiesen – viele Familien können sich diese nicht leisten. In vielen Familien gibt es niemanden, der bei Hausübungen hilft und oft auch keinen Platz, um in Ruhe zu lernen. Das Rote Kreuz hilft. In 10 Lernhäusern lernen Freiwillige und Pädagog:innen an bis zu fünf Nachmittagen die Woche nach dem Unterricht und machen gemeinsame Freizeitaktivitäten. Durch die individuelle Betreuung schaffen viele Lernhaus-Kinder und Jugendliche einen erfolgreichen Schulabschluss oder den Sprung auf eine höhere Schule.

