„Heimat Fremde Heimat“ über gewaltfreie Lösungen von Konflikten

Am 21. November um 13.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Marin Berlakovich präsentiert am Sonntag, dem 21. November 2021, um 13.30 Uhr in ORF 2 eine „Heimat Fremde Heimat“-Ausgabe zum Thema „Gewaltfreie Lösung von Konflikten“:

Konfliktmanagement zählt zu den gesellschaftlich dringendsten Aufgaben unserer Zeit. Vom Mobbing in der Schule über Hass zwischen Geimpften und Ungeimpften bis hin zu interethnischen Konflikten kommt es mitunter zu gewaltvollen Auseinandersetzungen zwischen Menschen, die eigentlich nur verschiedene Meinungen vertreten. Die Friedensforschung, Pionierinnen und Pioniere des sozialen Lernens, Erziehungswissenschafter/innen sowie Psychologinnen und Psychologen arbeiten seit Jahrzehnten an einem tauglichen Werkzeug, um Hass und Wut in Empathie und Verständnis umzuwandeln. Sie sind der festen Überzeugung, dass derartige Methoden und Techniken schon den Jüngsten vermittelt werden müssten. Sabina Zwitter berichtet.

