Erste Direktorin übernimmt Leitung des Casino Velden

Marion Roseneder übernimmt die Leitung des Casino Velden. Die zukünftige Direktorin bringt langjährige Erfahrung im Konzern und Casinogeschäft mit.

Wien (OTS) - Im Lauf des ersten Quartals 2022 bekommt das Casino Velden mit Marion Roseneder eine neue Direktorin. Sie folgt Hermann Weissitsch nach, der nach 38 erfolgreichen Jahren bei Casinos Austria seinen wohlverdienten Ruhestand antritt.



Marion Roseneder ist die erste Frau an der Spitze eines Casinos von Casinos Austria. Die 38-jährige schnupperte bereits 2005 erstmalig Casinoluft als Eventbetreuerin im Casino Linz. Nach einem Touristikstudium startete ihre Casinolaufbahn 2007 in der Konzernzentrale von Casinos Austria im Bereich Marketing. 2013 wechselte sie als Marketingleitung in den Betrieb Salzburg, den sie als beliebte Ausgeh- und Eventlocation positionierte. Seit Oktober 2020 hat sie im Casino Salzburg die Position der Direktor-Stellvertretung inne.



Mit dem Wechsel an die Spitze des Casino Velden macht sie den logischen nächsten Schritt und wird ihre Erfahrung und Kompetenz zukünftig ins Casino am Wörthersee einbringen. „Es ist mir eine Ehre, mit der Leitung dieses wunderschönen Casinos betraut worden zu sein. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit dem Team vor Ort unseren Veldener Betrieb in eine erfolgreiche Zukunft zu führen,“ so Roseneder über ihre Bestellung.



„Mit Marion Roseneder werden wir eine langjährige Casinomanagerin an der Spitze des Casino Velden haben, die die Herausforderungen aber auch Chancen unseres Geschäftes kennt. Es war lange an der Zeit, in der Führungsebene der Direktoren endlich auch eine Direktorin willkommen zu heißen. Als Touristikerin und Organisationsentwicklerin wird sie im Casino Velden die richtigen Impulse setzten,“ sagt Casinos Austria Generaldirektorin Bettina Glatz-Kremsner.



Das Casino Velden ist ein Leitbetrieb in der Wörthersee-Region und beliebter Treffpunkt für spielbegeisterte nationale und internationale Gäste. Es ist weithin bekannt für sein pulsierendes Leben und seine gastronomischen Spitzenleistungen. Der traumhafte Blick auf den Wörthersee und das mediterrane Flair von Uferpromenade, Cafés, Restaurants und Bars lassen in Velden die Nacht zum Tag werden.



Als Event Location ist das Casino Velden wichtiger Partner in der Region und bietet aufgrund des Gesamtkonzeptes alle Möglichkeiten. Ob Workshop, Produktpräsentation, Ball, Galadinner oder Tagung – das Casino garantiert für erstklassige Events mit einzigartigem Ausblick auf den Wörthersee.



Foto zum Download finden Sie unter: https://bit.ly/erste-direktorin-casino-velden

