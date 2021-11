„Licht ins Dunkel“-Spendentag bei ORF Radio Vorarlberg

Am 25. November gestalten Hörerinnen und Hörer ihr Wunschprogramm für „Licht ins Dunkel“ in Vorarlberg

Wien (OTS) - Am Donnerstag, dem 25. November, findet der „ORF Radio Vorarlberg Spendentag“ statt. Für eine Spende von mindestens zehn Euro können sich alle Hörerinnen und Hörer von 5.00 Uhr früh bis abends um 20.00 Uhr ihren Lieblingshit wünschen und damit „Licht ins Dunkel“ in Vorarlberg unterstützen. Seit 49 Jahren organisiert der ORF gemeinsam mit „Licht ins Dunkel“ eine österreichweite Spendenaktion und fördert mit den Spendengeldern verschiedene Sozialprojekte. Heuer wird mit den Spenden in Vorarlberg unter anderem der Verein „Netz für Kinder“ unterstützt.

„Licht ins Dunkel“-Projekt 2021 in Vorarlberg: „Netz für Kinder“

Das „Netz für Kinder“ fängt auf, federt ab und fördert Kinder in Vorarlberg. Viele Menschen in Vorarlberg sind von Armut betroffen, dies führt zu Problemen und Ängsten in den Familien. Der Verein „Netz für Kinder“ versucht mit diversen Projekten Kindern aus solchen Familien zu helfen. Manche Kinder kommen aus Familien mit Problemen wie Arbeitslosigkeit oder Überforderung, mit wenigen Sozialkontakten und Bezugspersonen. Auch Gewalt und finanzielle Schwierigkeiten kommen häufig vor. Manche Familien sind schon oft umgezogen und nur wenig verwurzelt. Häufig arbeiten die Eltern schwer, um den Lebensunterhalt bestreiten zu können. Diese familiären Probleme wirken sich auch auf die Kinder aus. Teilweise haben sie eine unsichere Bindung zu ihren Eltern und Probleme in der Schule. In Konfliktsituationen wissen sie sich oft keinen anderen Ausweg als Gewalt.

Seit 1996 unterstützt der gemeinnützige Verein „Netz für Kinder“ gefährdete Kinder in Vorarlberg. Er setzt sich dafür ein, dass diese Kinder ein Stück Normalität bekommen: Mithilfe von sozialpädagogischen Kindergruppen, mit Unterstützung von Ehrenamtlichen und Projekten wie dem „talENTE.mobil“ oder der „talENTE.schmiede“. 2021 feiert der Verein „Netz für Kinder“ sein 25-Jahr-Jubiläum. Er ist eine rein spendenfinanzierte Anlaufstelle, er erhält keine öffentlichen Förderungen.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Seit vielen Jahren unterstützt die ORF-Initiative ‚Licht ins Dunkel‘ wichtige Sozialprojekte in Vorarlberg. In den vergangenen beiden Jahren, die sehr von der Corona-Pandemie geprägt waren, haben insbesondere Kinder aus schwierigen familiären Verhältnissen gelitten. Vor allem ihnen kommen die diesjährigen ‚Licht ins Dunkel‘-Spenden in Vorarlberg zugute.“

Stefan Höfel, Projektleiter „Licht ins Dunkel“ ORF Vorarlberg: „Es ist jedes Jahr aufs Neue unglaublich, wie sehr die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger sich in puncto ‚Licht ins Dunkel‘ engagieren und für Familien und Kinder in Not spenden. Herzlichen Dank dafür!“

