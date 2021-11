20. November, Tag der Kinder: Der FGÖ fördert die Gesundheit in dieser sensiblen Lebensphase

Klaus Ropin: Je früher wir die Gesundheit fördern, desto besser

Wien (OTS) - Mit dem internationalen Tag der Kinder am 20. November betonen die Vereinten Nationen die Bedeutung der Kindheit als Lebensphase. „ Je früher wir die Gesundheit fördern, desto besser, denn in dieser sensiblen Lebensphase wird die Grundlage für eine gesunde Lebensweise und lebenslange Gesundheit geschaffen “, betont Klaus Ropin, der Leiter des Fonds Gesundes Österreich (FGÖ), der österreichischen Kompetenz- und Förderstelle für Gesundheitsförderung. „Der FGÖ folgt dabei einem umfassenden Verständnis von Gesundheit mit den drei Säulen psychosoziale Gesundheit, Bewegung und Ernährung“, so Ropin weiter.

Die Corona-Pandemie belastet die psychosoziale Gesundheit von Kindern besonders

Kinder leiden besonders unter den Kontaktbeschränkungen. Der direkte Austausch mit Gleichaltrigen wurde durch home schooling und Kontaktbeschränkungen für viele Monate erschwert. Zahlreichen Studien belegen, dass Kinder und Jugendliche pandemiebedingt verstärkt unter psychosozialen Belastungen leiden und Unterstützung brauchen.



Auf das Setting Schule fokussiert die Initiative „Wohlfühlzone Schule“ des FGÖ und des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Das gemeinsam geplante Programm hat folgende Ziele:



Förderung der psychosozialen Gesundheit und des Wohlbefindens von Schülerinnen und Schülern

Reduktion von (Cyber-)Mobbinghandlungen an österreichischen Schulen

Förderung des Verbleibs von Jugendlichen in Bildungsprozessen (Reduktion der Drop-Out-Rate)

Die Website www.wohlfuehlzone-schule.at stellt die Projekte, die im Rahmen der Initiative gefördert werden, vor. Zudem stehen dort maßgeschneiderte Materialien zur psychosozialen Gesundheitsförderung und zur Gewalt- und Mobbingprävention an Schulen zur Verfügung.

Im Rahmen des Schwerpunktes „Gesundheitsförderung 21+“ des Gesundheitsministeriums wird darüber hinaus aktuell der Zugang zu primär digitalen, niederschwelligen Angeboten für psychosoziale Gesundheit gefördert. Auf www.wohlfuehl-pool.at steht dazu ein Bündel an praktischen Werkzeugen zur Verfügung, die im laufenden Schuljahr noch erweitert werden. Gemeinsam haben sie ein Ziel: Kinder und Jugendliche sollen gesund aufwachsen können.



Bewegung von Kindesbeinen an

Im Rahmen des FGÖ-Förderschwerpunkts „Aktive Mobilität – Gehen, Radeln, Rollern & Co“ werden Projekte in Kindergärten und Schulen umgesetzt:



Im Rahmen des Projekts „MobiFit“ begleitet die Forschung Burgenland GmbH drei burgenländische Kindergärten dabei, mehr Bewegung und aktive Mobilität in den Kindergartenalltag zu bringen.

„Radeln und Rollern - Wiener SchülerInnen am Weg zu aktiver Mobilität“ ist ein Projekt der Wiener Gesundheitsförderung. Es unterstützt Wiener Schüler:innen und deren Familien sowie deren Umfeld im Setting Schule darin, einen aktiven und bewegungsreichen Schulweg zurück zu legen.

Mehr Informationen zu diesen und anderen geförderten Projekten bietet die Website www.aktive-mobilitaet.at.

FGÖ-Initiative „Kinder essen gesund“– 8.500 Kinder und Erwachsene wurden bereits erreicht

Die Initiative verfolgt das Ziel, mit einer österreichweiten Bewegung die Ernährung von Kindern zu verbessern. Vier vom FGÖ geförderte Projekte erreichen rund 8.500 Kinder in Volksschulen, aber auch deren Eltern, Pädagoginnen und Pädagogen sowie Verantwortliche der Gemeinschaftsverpflegung. Jüngst hat Gesundheitsminister Mückstein die Charta der Initiative „Kinder essen gesund“ unterzeichnet (zur OTS).



Gesunde Ernährung ist oft auch ein soziales Thema. Daher ist es gerade auch für sozial benachteiligte Kinder enorm wichtig, bereits im Kindergarten und in der Schule Basics zum Thema Ernährung altersgerecht vermittelt zu bekommen. Das gelingt auch durch 11 Videos, zum Beispiel zu folgenden aktuellen Themen: „Klimafreundliche Ernährung“, „Wasser“, „Naschen“ und „Gesunde Jause“. Zu finden sind die Videos auf www.kinderessengesund.at.



