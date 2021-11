Schmuckenschlager: Uns alle eint das große Ziel, die Klimaerwärmung zu reduzieren

ÖVP-Umweltsprecher: Ambitionierte Klimaziele nur mit gemeinsamer Kraftanstrengung möglich

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Uns alle eint das große Ziel, die Klimaerwärmung zu reduzieren“, sagt ÖVP-Umweltsprecher Johannes Schmuckenschlager, anlässlich der gestrigen Budgetdebatte im Nationalrat. „Die Gegenwart zeigt die Notwendigkeit, das aktuelle System der fossilen Energieträger umzugestalten und das fordert uns alle“, betont Schmuckenschlager. Die Europäische Union habe mit der „Fit for 55“-Strategie Ziele vorgegeben und auch Österreich habe sich ein „ambitioniertes Ziel“ – nämlich die Klimaneutralität bis 2040 – gesetzt. „Wir müssen alle den Anspruch haben, ‚Planetenretter‘ zu werden. Wir haben nun mal nur diesen einen Planeten“, bekräftigt der Abgeordnete den Kampf gegen die Klimaerwärmung.

Umweltpolitik sei aber gleichzeitig auch Standortpolitik, Gesellschaftspolitik und vor allem Sicherheitspolitik. „Wenn Putin in Russland abdreht, wird’s in Europa finster“, verweist Schmuckenschlager auf die politische Abhängigkeit, der man mit entschlossener Klimapolitik entgegentritt.

Mit der ökosozialen Steuerreform schaffe man einen „fairen und sozialen Ausgleich“, etwa mit dem Klimabonus. „Die ‚Sauber-Heizen-Offensive‘ unterstützt besonders Menschen mit niedrigen Einkommen beim Ausstieg aus Öl- und Gasheizungen. „Auch in Fragen der Mobilität müssen wir offener für neue Technologien werden“, so Schmuckenschlager. Weiters appelliert der Abgeordnete, die Verordnungen im Zuge des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes (EAG) rasch auf den Weg zu bringen: „Ein großer Dank gilt Staatssekretär Brunner, denn mit dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz ist uns ein Meilenstein gelungen. Jetzt brauchen wir noch die notwendigen Verordnungen. Die Regierungsfraktionen arbeiten in voller Breite an den Energie- und Umweltthemen, damit es uns gelingt, den Planeten zu retten.“

