100 Jahre Günther Nenning

Einweihung Auhirsch aus Lärchenholz Am Himmel

Wien (OTS) - Am 23.12.2021 wäre Günther Nenning 100 Jahre alt geworden. Als Dank und in Erinnerung an Günther&Günther hat der Verein Kuratorium Wald Am Himmel in 1190 Wien einen aus Lärchenholz gebauten Auhirsch errichtet.

Dieser von Günther Nenning geliebte Auhirsch ist mit der Pressekonferenz der Tiere, der danach erfolgreichen Hainburger Aubesetzung 1984 das Symbol für die österreichische Umweltbewegung geworden.

Günther Nenning war seiner Zeit immer Voraus - Im Denken, Handeln, Diskutieren und im Schreiben. Er war ein aufrechter Sozialdemokrat und ein tief religiöser Mensch, der allen Weltreligionen offen gegenüberstand. Gerade in der heutigen Zeit fehlt uns Günther Nenning sehr.

Gemeinsam mit Jörg Mauthe, dem ehemaligen Kulturstadtrat Wiens, hat Nenning 1984 das Schönheitsmanifest verfasst, ein Werk, das heute aktueller denn je ist. Siehe auch www.himmel.at



am So 21.11.2021 um 14.00 Uhr herzlichst ein.

Lebensbaumkreis und Oktogon Am Himmel, 1190 Wien, Eingang Himmelstraße Ecke Höhenstraße

Die Präsentation, Eröffnung zu Ehren von Günther Nenning, erfolgt davor:

Daniel Resch, Bezirksvorsteher

Klaudia Tanner, Bundesministerin

Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptfrau NÖ

Veronika Kaup Hasler, Kulturstadträtin Wien

Klaus Maria Brandauer

Toni Faber, Dompfarrer

Musikalische Begleitung durch NÖ Jagdhornbläser Anningerblick

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Gerhard Heilingbrunner, Matthias Merth

Bitte um Anmeldung unter himmel @ himmel.at

Rückfragen & Kontakt:

Kuratorium Wald

Alser Straße 37/16

1080 Wien

Tel: +43 1 406 59 38

Mobil: +43 664 38 18 462