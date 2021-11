oekostrom AG: Klimaschutz vs. Naturschutz? – Wie gelingt eine naturverträgliche Energiewende?

Hanna Simons am „Freitag in der Arena“

Klimaschutz muss das Ziel sein. Allerdings dürfen wir mit der Bewältigung der einen Krise keine weitere erzeugen – nämlich die Naturschutzkrise. Hanna Simons, Programmleiterin für Natur- und Umweltschutz beim WWF Österreich

Wien (OTS) - Hanna Simons ist stellvertretende Geschäftsführerin und Programmleiterin für Natur- und Umweltschutz beim WWF Österreich. In der neuen Folge von „Freitag in der Arena“, dem Podcast- und Videoformat der oekostrom AG, spricht Simons mit oekostrom AG-Vorstand Ulrich Streibl und Moderator Tom Rottenberg darüber, welche Rolle der Naturschutz bei der Energiewende spielt, warum der größte Hebel bei der Politik liegt und welche der erneuerbaren Energien am naturverträglichsten ist. Diskutiert wird außerdem über verzögerte Verfahren beim Ausbau der Erneuerbaren sowie über Wasserkraftwerke in Naturschutzgebieten.

„ Klimaschutz muss das Ziel sein. Allerdings dürfen wir mit der Bewältigung der einen Krise keine weitere erzeugen – nämlich die Naturschutzkrise. “

Ist Klimaschutz wichtiger als Naturschutz? „Unsere wichtigste Verbündete im Kampf gegen die Klimakrise ist die Natur. Wir brauchen eine intakte Natur, die uns vor Hochwasser und Dürre schützt, uns mit Trinkwasser versorgt und unsere Umgebung kühlt. Ohne eine intakte Natur, werden wir die Klimakrise nicht überleben. Die Natur weist zwar eine gewisse Resilienz auf, aber irgendwann sind Kipppunkte erreicht. Wenn wir es jetzt schaffen, diese Kipppunkte zu vermeiden, kann wieder ein Gleichgewicht entstehen“, so Simons im Podcast der oekostrom AG.

Tipp am Freitag von Hanna Simons: „Wir haben alle eine Superpower, wenn es um den Klimaschutz geht, und das ist unsere Ernährung. 37 % aller globaler Treibhausgas-Emissionen werden durch unsere Ernährung ausgelöst. Jedes Mal, wenn wir essen, können wir eine Entscheidung für den Klimaschutz treffen. Mein persönlicher Tipp ist daher ein europaweites WWF-Projekt, welches Bewusstsein für eine nachhaltigere Ernährung schafft. Zu finden unter wwf.at/superpower.“

Mehr zur aktuellen Folge von „Freitag in der Arena“ finden Sie hier.

Die nächste Folge erscheint am Freitag, 3. Dezember 2021. Zu Gast ist Johannes Wesemann, Gründer der Umweltorganisation AllRise. Er spricht über seine Klimaklage gegen den brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro.

Verfügbar ist „Freitag in der Arena“ jeden zweiten Freitagvormittag direkt auf der Website der oekostrom AG, auf deren YouTube-Channel sowie auf diversen Audio-Streamingkanälen.

oekostrom AG – für eine Energieversorgung mit Zukunft

Die oekostrom AG ist Produzentin und Anbieterin von Strom aus erneuerbaren Energiequellen und setzt sich aktiv für eine ökologische, zukunftsfähige Energieversorgung ein. 1999 aus der Anti-Atom- und Klimaschutzbewegung heraus gegründet ist das Unternehmen heute der größte unabhängige Energiedienstleister in Österreich. Seit den Anfangsjahren ist die oekostrom AG stark gewachsen. Die klare Haltung, das Richtige im Sinne einer erneuerbaren Energiezukunft zu tun, hat sie dabei stets mitgenommen.

Die oekostrom AG bietet vielfältige Handlungsoptionen für Menschen, die einen aktiven Beitrag für den Klimaschutz leisten wollen: Sei es als Kund*in, Aktionär*in, Produzent*in oder einfach als engagierter Mensch.

100 % unabhängig – 100 % zukunftsfähig – 100 % aus Österreich

Rückfragen & Kontakt:

DI Gudrun Stöger

PR, IR & Kommunikation

oekostrom AG

E: presse @ oekostrom.at

M: 0676-75 45 995

www.oekostrom.at