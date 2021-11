Microland wird zum 2. Mal in Folge als Leader im Gartner® Magic Quadrant(TM) für Managed Network Services ausgezeichnet

London, Atlanta und Bengaluru, Indien (ots/PRNewswire) - Microland, ein globales Unternehmen für digitale Transformation, gab heute bekannt, dass es im Gartner® Magic Quadrant(TM)für Managed Network Services als Leader anerkannt wurde. Der ausführliche Bericht ist hier verfügbar. Dies ist das zweite Mal in Folge, dass Gartner Microland als führendes Unternehmen auszeichnet, was die Erfahrung und das Know-how von Microland im Bereich Managed Network Services unterstreicht.

Seit mehr als drei Jahrzehnten unterstützt und transformiert Microland Netzwerke und Systeme für Kunden in 170 Ländern in verschiedenen Branchen wie BFSI, Einzelhandel, Hightech, Pharma & Lifesciences. Die Managed Network Services werden den Kunden über mehrere NOCs zur Verfügung gestellt, die rund um die Uhr im Einsatz sind und durch die Network Assurance Platform unterstützt werden, bei der es sich um eine selbst entwickelte IP handelt.

Gartner hat für seinen Magic-Quadrant-Bericht Anbieter anhand mehrerer Parameter bewertet. Die Bewertung basierte auf zwei Dienstleistungskategorien: Managed LAN/Wireless LAN (WLAN)-Dienste und Managed WAN-Dienste, die das Management von LAN-Kundenendgeräten (CPE) und das Management von CPE am Unternehmensstandort sowie das WAN-Transportmanagement umfassen. Die Managed Network Services von Microland zeichnen sich im Gartner Magic Quadrant durch ihre auf Netzwerkautomatisierungstools basierende Bereitstellung, Analyse und Benutzerfreundlichkeit aus.

Pradeep Kar, Gründer, Chairman und Managing Director von Microland, kommentiert die Auszeichnung: "Wir glauben, dass die Aufnahme von Microland in Gartners Magic Quadrant für Managed Network Services im zweiten Jahr in Folge für unsere enorme Konzentration darauf spricht, seit über drei Jahrzehnten der bevorzugte IT-Infrastrukturpartner für unsere Kunden zu sein. Microland bietet seinen Kunden eine tadellose Servicequalität. Durch die Kombination dieser Erfahrung mit der neuesten Technologie und erstklassigen Bereitstellungsstandards ist unser Angebot an Managed Network Services weiterhin führend. Ich glaube, dass diese Anerkennung ein Ergebnis der Investitionen ist, die wir getätigt haben, um die Tiefe und Breite unserer Dienstleistungen und unsere Fähigkeit zur kontinuierlichen Innovation zu demonstrieren. Wir widmen diese Anerkennung unseren Kunden, die uns immer wieder inspiriert haben, die Messlatte für den Erfolg höher zu legen."

Der Gartner-Bericht geht davon aus, dass mehr als 60 % der SD-WAN-Kunden (Software-Defined Wide Area Network) bis 2024 eine SASE-Architektur (Secure Access Service Edge) implementiert haben werden. Dies ist ein deutlicher Anstieg gegenüber den ~35 % der Kunden, die dies bis 2020 umgesetzt haben. Dieser Trend steht im Einklang mit der Vision von Microland, sein Angebot an Managed Network Services zu erweitern.

Robert Wysocki, Senior Vice President & Global Client Solutions Leader - Networks & Cybersecurity, Microland, sagte zu dieser bemerkenswerten Auszeichnung: "Wir glauben, dass dies eine Anerkennung unserer Fähigkeit ist, einen außergewöhnlichen Kundennutzen zu schaffen. Unsere Investitionen in unsere selbst entwickelte Network Assurance Platform, die unseren Kunden ein komplettes Lebenszyklusmanagement bietet, hat sich neben der gleichbleibenden Qualität und den standardisierten Angeboten als eines der Schlüsselelemente erwiesen, die uns zu einem Anbieter erster Wahl machen."

Quelle: Gartner, Magic Quadrant for Managed Network Services, 10. November 2021, von Ted Corbett, Danellie Young Gartner unterstützt keine bestimmten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Marktforschungspublikationen genannt werden, und rät Technologieanwendern auch nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen zu wählen. Gartner-Forschungspublikationen geben die Meinung der Gartner-Forschungsorganisation wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Haftungsausschluss: GARTNER und MAGIC QUADRANT sind eingetragene Handelsmarken und Dienstleistungsmarken der Gartner, Inc. und/oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und international und werden hier mit Berechtigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Informationen zu Microland Microland bietet digitale Technologie-Lösungen und hilft Kunden beim digitalen Wandel nach dem Motto "Making Digital Happen". Microland erleichtert Unternehmen den Umstieg auf digitale Infrastrukturen der nächsten Generation. Dabei greift der Anbieter auf sein Know-how in den Bereichen Cloud und Rechenzentren, Netzwerke, digitale Arbeitsplätze, Cybersicherheit und Industrial IoT zurück. Das Ziel ist, erstklassige Lösungen bereitzustellen, die gleichzeitig vorhersehbar, zuverlässig und stabil sind. In Zeiten der Pandemie hilft Microland Unternehmen beim digitalen Wandel. Das Hauptaugenmerk liegt dabei voll und ganz auf Dienstleistungen, die den Stamm- und Neukunden des Anbieters heutzutage wichtiger sind denn je. Der Hauptsitz des 1989 gegründeten Unternehmens befindet sich in Bengaluru in Indien. Für die Firma arbeiten über 4.500 Experten in Büros und Lieferzentren in Asien, Australien, Europa, im Nahen Osten und in Nordamerika an digitalen Lösungen. Lesen Sie mehr: https://www.microland.com/ Foto https://mma.prnewswire.com/media/1691880/Microland_Gartner_Magic_Quadrant.jpg Logo https://mma.prnewswire.com/media/1343841/Microland_Logo.jpg

