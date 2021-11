10 Millionen Euro für internationale Studien- und Forschungsaufenthalte

BMBWF und OeAD rufen zur Einreichung für das Studienjahr 2022/23 auf

Wien (OTS) - Der OeAD, Österreichs Agentur für Bildung und Internationalisierung, schreibt für das Studienjahr 2022/2023 international ausgerichtete Stipendien- und Förderprogramme in der Höhe von zehn Millionen Euro aus. Die Förderungen werden vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) finanziert und vom OeAD betreut und umgesetzt. Wissenschaftsminister Heinz Faßmann betont: „Mit den Angeboten für qualitätsvolle Auslandsaufenthalte wird die Internationalisierung der Hochschullandschaft unterstützt, die globale Zusammenarbeit gefördert und Österreich als attraktiver Bildungs-, Hochschul- und Wissenschaftsstandort präsentiert.“

Ziel der Stipendien wie Ernst-Mach, CEEPUS, Marietta-Blau ist es, internationale Studien- und Forschungsaufenthalte zu ermöglichen. Die Programme richten sich entweder an österreichische oder internationale Studierende, Lehrende und Forschende. Weiters werden institutionelle Kooperationen von österreichischen und internationalen Hochschul- und Forschungseinrichtungen gefördert.

OeAD-Geschäftsführer Jakob Calice: „Die Palette der Incoming- und Outgoing-Programme reicht von geographisch und thematisch breit angelegten Angeboten über Stipendien für bestimmte Fachrichtungen bis zu regional ausgerichteten Förderschienen. Zusätzlich geben wir über die Website www.studyinaustria.at Infos zu weiteren Studienmöglichkeiten und Lebensbedingungen in Österreich.“

Die unterschiedlichen Ausschreibungen mit allen Informationen zu Zielgruppe, Einreichbedingungen, Förderhöhen, Dauer und Einreichfristen sind in der Datenbank grants.at veröffentlicht.

Grants.at ist Österreichs größte Online-Datenbank für Stipendien und Forschungsförderung für alle wissenschaftlichen Bereiche

Mehr als 1.200 Stipendien, Forschungsförderungen, Preise und hochschulinterne Fördermöglichkeiten werden in der Datenbank von 25 Fördergebern und Organisationen laufend eingestellt und aktualisiert. Die Datenbank ist eine Initiative des BMBWF sowie OeAD und wurde im Rahmen von „Euraxess – Researchers in Motion“ mit finanzieller Unterstützung der EU erweitert. Sie richtet sich an Studierende, Postgraduierte wie auch Wissenschaftler/innen und wissenschaftliche Einrichtungen.

Der OeAD berät, fördert und vernetzt seit 60 Jahren mit seinen zukunftsorientierten Programmen Menschen und Institutionen aus Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur. Als Agentur der Republik Österreich leistet der OeAD damit einen Beitrag zur inklusiven, gleichberechtigten und hochwertigen Bildung. Die Tätigkeitsfelder liegen in Österreich, Europa und internationalen Schwerpunktländern.

Rückfragen & Kontakt:

OeAD - Agentur für Bildung und Internationalisierung

Mag. Ursula Hilmar

01/534 08-270

presse @ oead.at

www.oead.at