Christkind-Aktion im Wiener Tierschutzhaus in Vösendorf startet wieder nächste Woche (ab Montag, 22. November 2021)

Vom 22. November bis zum 23. Dezember 2021 ist es möglich, die ca. 100 Tiere zu beschenken.

Wien/Vösendorf (OTS) - Wenn es draußen dunkler wird, sich die Supermarkt-Regale mit Lebkuchen füllen und Lichterketten die Straßen glitzern lassen, dann wird klar: Weihnachten steht vor der Tür! An Weihnachten feiern die Menschen das Fest der Liebe und des Gebens. Aber nicht nur die Menschen werden an Weihnachten geliebt und beschenkt, gibt es doch jährlich die beliebte Christkind-Aktion von Tierschutz Austria. Tierfreundinnen und Tierfreunde können dabei den Tieren, die den Heiligabend im Tierheim verbringen müssen, bis zum 23. Dezember 2021 Weihnachtswünsche erfüllen.

Vom 22. November bis zum 23. Dezember 2021 ist es möglich, die Tiere zu beschenken: Rund 100 tierische Schützlinge nehmen an der Christkind-Aktion teil. Der Fokus liegt dabei auf Langsitzern: Jenen Tieren also, die bereits mehr als ein Jahr auf ihr großes Glück – ein eigenes Zuhause – warten.

Die Geschenke der Christkind-Aktion sind eine Spende der besonderen Art, die Jahr für Jahr tierische Freude im Wiener Tierschutzhaus in Vösendorf bereiten. Auch in diesem Jahr werden die Geschenkübergaben in Form von Fotos dokumentiert und die Spenderinnen und Spender können die freudigen Schützlinge in der Christkind-Bildergalerie auf der Website und den Social-Media-Kanälen von Tierschutz Austria regelmäßig beobachten.

So kannst auch Du zum tierischen Christkind werden:

Besuch unsere Website unter www.tierschutz-austria.at/christkindaktion.

Wähle aus der Tier-Übersicht Deinen persönlichen Schützling aus und registriere Dich.

Per E-Mail wird dir dann die Wunschliste deines Tieres sowie das dazu passende Geschenk-Etikett zugeschickt.

Besorge einen, mehrere oder sogar alle Wünsche deines Schützlings und bringe dein Geschenk persönlich vorbei oder sende es per Post an das Wiener Tierschutzhaus (Triester Str. 8, 2331 Vösendorf).



Mehr auf www.tierschutz-austria.at/christkindaktion.

Rückfragen & Kontakt:

Tierschutz Austria

Jonas von Einem

Leitung Kampagne und Presse

+43 699 16604075

Jonas.voneinem @ tierschutz-austria.at

www.tierschutz-austria.at