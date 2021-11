Diese Pandemie kann abgewählt werden! - MFG Kundgebung in Wien am 20.11.

Wien (OTS) - Die Covid-Impfung stellt sich als immer unwirksamer heraus, die Politik verfolgt jedoch die Ungeimpften immer unerbittlicher, sekundiert durch die - mit Inseraten angefütterte - Presse. Trotzdem leisten immer mehr Menschen Widerstand gegen das zunehmend autoritäre Regime. Auch geimpften Menschen wird langsam bewusst, dass sie getäuscht wurden: War ursprünglich von einem anhaltenden Schutz der Impfung die Rede und dass für sie die „Pandemie vorbei ist“, so müssen die Folgsamen bald alle vier Monate zum Boostern antreten. Masken müssen sie sowieso tragen, ebenso wie sich PCR-Tests unterziehen. Und in Oberösterreich und Salzburg werden sie nun auch noch in den Lockdown geschickt - und wohl bald in ganz Österreich.



Wo sind die Leichen?

Wobei die angeblichen Leichen am Gang von oberösterreichischen Spitälern, die die APA verkündet hatte, bei Nachfrage des Online-Magazins “Exxpress” nicht verifiziert werden konnten. Der Lockdown erscheint als willkürliche Maßnahme, denn die Zahlen der positiven Tests sind im Vergleich zum Vorjahr gleich geblieben - trotz der zehnfachen Menge an Testungen. Nach dem Motto: je mehr getestet wird, desto mehr Pandemie.

Gegen Hetzjagd und Spaltung

Die MFG lädt alle, die angesichts dieser Hetzjagd nicht länger schweigen möchten, morgen Samstag um 13.00h zur politischen Kundgebung am Schwarzenbergplatz. Auch die FPÖ hat zu einer Kundgebung geladen. "Wir finden es grundsätzlich gut, dass Teile der FPÖ auch gegen die vielen Ermächtigungsgesetze und Verordnungen der Bundesregierung/Bundesminister mobil machen”, sagt dazu MFG-Bundesobmann Dr. Michael Brunner. “Nur weiß die Linke nicht, was die Rechte macht: Während in Wien die FPÖ gegen die Covid-Maßnahmen demonstrieren will, werden in Oberösterreich - wo die FPÖ in der Regierung ist - die Verschärfungen der Covid-Maßnahmen mitbeschlossen. Umso wichtiger ist es, dass wir als MFG hier glaubwürdig und geeint die Interessen der Menschen vertreten“ so Brunner abschließend.

Reden werden:

RA Dr. Michael Brunner, Bundesobmann MFG

Dr. Gerhard Pöttler, Gesundheitsökonom, Bundesgeschäftsführer MFG

DDr. Christian Fiala, Facharzt, stellv. Bundesobmann MFG

und andere

Samstag, 13.00, Wien am Schwarzenbergplatz

