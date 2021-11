Helene Fischer: Die nächsten Stunden werden entscheidend sein

Tickets für fünf Konzerte im September 2023 sind heute, ab 10 Uhr, auf oeticket.com erhältlich.

Wien (OTS/LCG) - „Während andere absagen und Lockdowns ankündigen, sagt oeticket eines der größten Konzerthighlights in Österreich an. Im Rahmen ihrer ‚Rausch‘-Tour kommt Helene Fischer 2023 in die Wiener Stadthalle. Tickets für alle fünf Shows sind ab 19. November 2021, um 10 Uhr, auf oeticket.com erhältlich“ , kündigt oeticket-CEO Christoph Klingler an. Er ergänzt: „Es ist eine Wohltat, gerade in dieser Zeit so eine Show der Superlative anzukündigen und mit Optimismus in die Zukunft zu blicken“.

Helene Fischer wird am 5., 6., 8., 9. und 10. September 2023 ihre Fans in der Wiener Stadthalle begeistern.

„Rausch“: Die neue fantastische Show in Kooperation mit dem Cirque du Soleil – 70 Konzerte in Österreich, Deutschland und der Schweiz

Ihre größten Hits, die besten Songs ihres achten #1-Albums „Rausch“ und eine neue fantastische Show voll magischer Momente – all das und noch viel mehr präsentiert Helene Fischer auf ihrer Arena-Tour 2023. Der sensationelle Erfolg ihrer Tourneen 2017/2018 vor mehr als 1,3 Millionen Fans hat die Türen zu einer neuen Art von Show-Erlebnis weit aufgestoßen und neue Perspektiven eröffnet. Diese lässt die multitalentierte Sängerin und Entertainerin nun gemeinsam mit Band, Tänzern und ausgesuchten Weltklasse-Artisten auf den insgesamt 70 geplanten Konzerten in Deutschland, Österreich und der Schweiz Wirklichkeit werden. In der brandneuen Live-Produktion, die von den Experten für einzigartige Live-Events des Cirque du Soleil gemeinsam mit Helene Fischer von Grund auf neu entwickelt wird, erwarten das Publikum nie zuvor gesehene Bilder, ein überwältigendes Bühnendesign, mitreißende Choreografien und Herzschlagmomente, die einem den Atem rauben. Dabei verbindet die Erfolgskünstlerin mit ihrer Vielseitigkeit, Wandlungsfähigkeit und ihrem Wagemut einmal mehr Gesang, Tanz und Artistik zu einem Gesamtkunstwerk von ungeheurer Grandezza und Intensität.

Helene Fischer gehört mit mehr als 17 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Künstlerinnen Europas und hat sich und ihre Performances Konzert für Konzert mit maximaler Leidenschaft immer wieder weiterentwickelt. Die neue Show in Kooperation mit dem Cirque du Soleil wird noch einmal alles bisher Dagewesene übertreffen. Bremen, Köln, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Stuttgart, Oberhausen, Berlin, Mannheim, Hannover, Wien, Zürich, München und Frankfurt sind die ausgewählten Tourneestationen.

„Tourneen waren schon immer Meilensteine in meiner Karriere und live ist nun mal der ultimative Test für einen Künstler“ , sagt Helene Fischer und fügt hinzu: „Gemeinsam mit dem Cirque du Soleil wollen wir echtes Neuland betreten und den Fans ein Erlebnis bieten, dass es so vorher noch nicht gab. Wir wollen überwältigende Momente voller Emotionen schaffen und unsere unbändige Freude mit dem Publikum teilen. Einen wahren Rausch der Sinne kreieren!“

Die Helene-Fischer-Tour wird von Live Nation veranstaltet in Kooperation mit Leutgeb Entertainment Group.

