VinFast führt seine globale EV-Marke auf der Los Angeles Auto Show 2021 ein

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Auf der Los Angeles Auto Show 2021 hat VinFast offiziell seine globale Elektrofahrzeugmarke vorgestellt und zwei elektrische SUV-Modelle, den VF e35 und den VF e36, mit mehreren fortschrittlichen Technologien präsentiert. Diese Veranstaltung stellt einen wichtigen Meilenstein im Rahmen des globalen Expansionsplans dar, der darauf abzielt, die globale Revolution der intelligenten Elektrofahrzeuge (EV) voranzutreiben und die "Zukunft der Mobilität" für einen grünen Planeten und eine nachhaltige Entwicklung zu verwirklichen.

Mit der Vorstellung einer globalen Elektrofahrzeugmarke auf der Los Angeles Auto Show (LA Auto Show) 2021 hat VinFast Südostasien als Leuchtturm auf der globalen Automobilkarte etabliert.

VinFast bietet ein umfassendes und modernes Ökosystem für Elektrofahrzeuge, das auf einer Plattform mit intelligenten Dienstleistungen und personalisierten Kundenerlebnissen aufbaut. Mit der Verbreitung der "Future of Mobility"-Botschaft hofft VinFast, die Mitglieder der internationalen Gemeinschaft zum gemeinsamen Handeln zu inspirieren, um eine grüne, saubere und nachhaltige Umwelt für künftige Generationen zu schaffen.

Michael Lohscheller, CEO von VinFast Global, sagte: "Wir sind zutiefst motiviert, unsere Kunden zu inspirieren, mutig zu sein und sich der Revolution hin zu E-Fahrzeugen anzuschließen, um Lösungen zur Bewältigung dieser Krise zu beschleunigen. VinFast ist davon überzeugt, dass die 'Zukunft der Mobilität' aus intelligenten Elektroautos bestehen wird, die in hohem Maße personalisiert und mit Technologien ausgestattet sind, die dem Leben und unserer Umwelt zugute kommen. Diese Fahrzeuge erfüllen Sicherheitsstandards und bieten ein hervorragendes und komfortables Fahrerlebnis."

Auf der Veranstaltung stellte VinFast auch den VF e35 und den VF e36 vor, zwei elektrische SUV-Modelle für die jeweiligen Marktsegmente D und E. Der VF e35, der zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, beeindruckte mit einer ausgewogenen Mischung aus zarten und doch scharfen, klaren Linien, die dem Design Kraft und Vorwärtsbewegung verleihen. Diese schöne Harmonie schafft moderne Proportionen und eine Oberflächensprache, die "Dynamic Balance" genannt wird

Der VF e36 hingegen bestach durch sein starkes und dynamisches Erscheinungsbild. Konstruktionsdetails des VF e36 ermöglichen eine hervorragende Aerodynamik und eine größere Reichweite des Elektrofahrzeugs, einschließlich "Air Curtains" in der Motorhaube und der Frontpartie, um die Luft aus Bereichen mit hohem Luftwiderstand umzuleiten. Außerdem sind Türgriffe, Glas und Verkleidungen bündig mit der Karosserie. Eine abfallende Dachlinie und sich verjüngende Seitenscheiben sind ebenfalls sehr aerodynamisch.

Diese beiden EVs verfügen über ADAS (Advanced Driver-Assistance Systems) mit Fahrspurassistent, Kollisionswarnung, Fahrerüberwachung, vollautomatischem Einparken, Summon Vehicle und mehr. Darüber hinaus sind der VF e35 und der VF e36 mit Smart Infotainment ausgestattet, das unter anderem Funktionen wie Sprachassistenten, virtuelle Assistenten und E-Commerce-Dienste im Fahrzeug beinhaltet.

Der VF e35 und der VF e36 sind das Ergebnis der strategischen Investitionen von VinFast in sein internes Forschungs- und Entwicklungssystem, der weltweiten Zusammenarbeit mit Technologieunternehmen und innovativen Start-ups sowie der langjährigen Zusammenarbeit mit renommierten Partnern in der Automobilbranche.

Die Elektro-SUV-Modelle von VinFast werden in der ersten Jahreshälfte 2022 zur Vorbestellung verfügbar sein, die Auslieferung soll im vierten Quartal desselben Jahres beginnen.

VinAI, Vantix und VinBigData, die Mitglieder des technologischen Ökosystems der Vingroup, haben sich VinFast auf der LA Auto Show 2021 angeschlossen. Diese Unternehmen gehören zu den führenden Unternehmen im Bereich Forschung, Lösungen und Dienstleistungen im Bereich der künstlichen Intelligenz in Vietnam. Ihre Forschungs- und Entwicklungsbeiträge zu zahlreichen intelligenten Funktionen, ADAS und virtuellen Assistenten haben VinFast erhebliche Wettbewerbsvorteile verschafft.

Die offizielle Einführung der Marke VinFast EV sowie die Vorstellung von zwei Elektrofahrzeugmodellen auf der LA Auto Show 2021 ist der erste Schritt in der Strategie von VinFast, den internationalen Markt zu erobern. In den kommenden Monaten sollen auch Kanada und Europa einbezogen werden.

Informationen zur Los Angeles Auto Show

Die 1907 gegründete Los Angeles Auto Show ist alljährlich die erste große nordamerikanische Automesse der Saison und gilt als eine der einflussreichsten Messen weltweit. Die Messe zelebriert die Liebe der Angelenos zu ihren Autos und bietet eine globale Plattform für Technologien und Innovationen der Branche, die ihren Standort widerspiegelt. Die Messe dauert 10 Tage über die Thanksgiving-Periode und ist ein Muss für viele Branchenvertreter, Autofans und Kunden. Im Jahr 2021 werden die Medien- und Branchentage, AutoMobility LA, am 17. und 18. November stattfinden und eine Reihe von bahnbrechenden Ankündigungen und Enthüllungen der Branche beinhalten. Die Türen sind vom 19. bis 28. November für die Öffentlichkeit geöffnet. Die LA Auto Show wird von der Greater LA New Car Dealer Association unterstützt und ist Eigentum von ANSA Productions und wird von dieser betrieben. Um die neuesten Nachrichten und Informationen über die Messe zu erhalten, folgen Sie der LA Auto Show auf Twitter, Facebook oder Instagram und melden Sie sich für Benachrichtigungen unter http://www.laautoshow.com/ an.

Informationen zu Vingroup

Die 1993 gegründete Vingroup ist eines der führenden privaten Konglomerate in der Region mit einer Gesamtkapitalisierung von 35 Milliarden USD aus drei börsennotierten Unternehmen (Stand: 4. November 2021). Vingroup konzentriert sich derzeit auf drei Hauptbereiche: Technologie, Industrie und Dienstleistungen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.vingroup.net/en.

Informationen zu VinFast

VinFast - ein Mitglied der Vingroup - ist eine Marke, die die globale Revolution der intelligenten Elektrofahrzeuge vorantreibt. VinFast wurde 2017 gegründet und besitzt in Hai Phong, Vietnam, einen hochmodernen Automobilproduktionskomplex mit weltweit führender Skalierbarkeit und einer Automatisierung von bis zu 90 %.

VinFast hat drei Elektroauto-Modelle, außergewöhnliche Batterie-Leasingverträge und branchenführende 10-Jahres-Garantien angekündigt. Im Juli 2021 begann VinFast mit der Expansion auf den nordamerikanischen und europäischen Markt. Zwei der smart electric SUV-Modelle - VF e35 und VF e36 - werden voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2022 weltweit für Vorbestellungen verfügbar sein. Weitere Informationen finden Sie unter: https://vinfastauto.com/

Kontaktinformationen:

Denis Wolcott

denis.wolcott @ ext.bcw-global.com

+1 213-200-1563

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1660661/Vin Fast_Logo.jpg