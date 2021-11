NFT Marktplatz Niftify demonstriert schnelle Dynamik mit zwei zusätzlichen $NIFT-Token Sales

Majuro, Republik Der Marshallinseln (ots/PRNewswire) - $NIFT-Token erhältlich für BitMart und MEXC Communities am 17. und 18. November

Niftify Limited LLC, die allumfassende NFT-Plattform, gab den Verkauf ihrer $NIFT-Token auf den Kryptowährungs-Handelsplattformen BitMart und MEXC bekannt. Niftify wird ein Initial Exchange Offering (IEO) bei BitMart und eine offene Abstimmungsfrist für die Notierung bei MEXC haben. Benutzer auf beiden Plattformen haben die Möglichkeit, für $NIFT-Token teilzunehmen, die nativen Utility-Token für das Niftify-Ökosystem.

Durch das IEO auf BitMart, bietet Niftify $NIFT-Token für BitMart KYC-Benutzer. Um dies zu tun, wird Niftify ein Shooting Star Event durchführen, das heute, am 17. November, um 12 Uhr UTC beginnt und 24 Stunden lang geöffnet ist. Auf Niftify entfallen 0,09 % des Angebots. Es werden 178.571 $ $NIFT-Token zu einem Preis von jeweils 0,28 $ verkauft, was 50.000 $ USDT entspricht. BitMart-Händler können bis zu 100,00 $ investieren und erhalten Belohnungen zur Teilnahme.

Nifitfy hat sich auch mit MEXC zusammengetan, um deren Community die Möglichkeit zu bieten, mit Niftify zusammenzuarbeiten. Die Abstimmungsfrist für die Notierung ist morgen, am 18. November, von 04:00 bis 24:00 UTC geöffnet. Es werden 143.000 $NIFT-Token verkauft zu 0,35 $ pro Stück, was 50.000 $. Innerhalb des MEXC-Ökosystems ist dies als Kickstarter-Veranstaltung bekannt, bei der ein Projekt die Abstimmung für den Start auf MEXC initiiert und dann die Token kostenlos an alle erfolgreichen Wahlbenutzer sendet.

"Wir sind begeistert, mit den vertrauenswürdigen Kryptowährungsbörsen BitMart und MEXC zusammenzuarbeiten, um unsere $NIFT-Token den Millionen in ihren globalen Gemeinschaften anzubieten", sagt Bruno Ver, Mitgründer und CEO von Niftify. "Diese Token-Verkäufe, zusammen mit unseren anderen IEOs für $NIFT-Token bei Synapse Network und Gate.io, werden uns helfen, Niftifys rasante Dynamik zum Aufbau einer starken Gemeinschaft von NFT-Enthusiasten weiter voranzutreiben."

Diese Token-Verkäufe erfolgen zusätzlich zu den Token, die gemäß SAFE/SAFT ausgegeben werden, und unterliegen einem Emissionsplan aus einer vorherigen Pre-Seed-Runde im April 2021.

Niftify ist derzeit in der Beta-Phase und ist eine benutzerfreundliche Plattform, die es ermöglicht, NFTs zu prägen, zu kaufen, zu verkaufen und zu tauschen. Benutzer können jetzt auch die neue NFT-Versteigerungsfunktion verwenden, die es Schöpfern ermöglicht, ihre NFTs und andere zu versteigern, um sich gegenseitig zu überbieten. Im Gegensatz zu anderen Plattformen werden Schöpfer dazu angehalten, NFTs zu prägen und zu verkaufen, um von der Funktionalität der Smart Contracts zu profitieren. Niftify ermöglicht ihnen, über das Etherum Royalty Programm Lizenzgebühren für alle zukünftigen Verkäufe ihrer geprägten NFTs zu erhalten. NFTs auf Niftify werden auch als Eigentumsnachweis und zur Rückverfolgung der Historie von physischen Gegenständen sowie als Echtheitsnachweis für wertvolle digitale und physische Vermögenswerte verwendet.

Innerhalb der Niftify-Plattform werden $NIFT-Token verwendet, um Aktionen im gesamten System anzuregen und es Benutzern zu ermöglichen, bei der Zahlung von Gebühren Rabatte zu erhalten. Benutzer zahlen nur 2,5 % an Gebühren statt 5 % bei Zahlungen mit anderen Kryptowährungen oder Fiat. Darüber hinaus gewähren $NIFT-Token-Guthaben in unterschiedlichem Umfang Zugang zu exklusiven Funktionen, wie z. B. frühzeitiger Zugang zu neuen Drops, kundenspezifische Premium-Profile und Zugang zu Bereichen, die nur Mitgliedern vorbehalten sind.

Der Verkauf steht Menschen auf der ganzen Welt offen, mit Ausnahme der Einwohner der USA, Kanadas, Chinas, Irans, Libyens, Nordkoreas, Syriens, Kubas, Afghanistans und der Krim (als Teil der Ukraine).

Weitere Informationen zu Niftify finden Interessierte unter niftify.io; Medienanfragen können gerichtet werden an Niftify @ FinnPartners.com.

Informationen zu Niftify

Niftify(TM) hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine starke Gemeinschaft von NFT-Enthusiasten zu schaffen: Schöpfer, Sammler, Trader, Gamer und Unternehmen, die NFTs kaufen, verkaufen oder handeln wollen. Mit einer umfassenden Plattform, die es den Menschen ermöglicht, NFTs zu erstellen, zu kaufen, zu verkaufen und zu tauschen, bietet Niftify alle Vorteile der Blockchain, ohne die Komplexität des Besitzes einer Brieftasche oder der Abwicklung von Kryptotransaktionen. Niftify hat sich zum Ziel gesetzt, NFTs aus ihren Kinderschuhen herauszuholen und sie in die reale Welt zu bringen, indem es ihr wahres Potenzial freisetzt.

Offenlegung: Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere dürfen in den USA nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht befreit. Jedes öffentliche Angebot von Wertpapieren in den USA erfolgt mittels eines Prospekts, der beim Emittenten oder dem verkaufenden Wertpapierinhaber erhältlich ist und der detaillierte Informationen über das Unternehmen und die Geschäftsführung sowie

Jahresabschlüsse enthält. Derzeit wird kein Angebot in den Vereinigten Staaten in Betracht gezogen.