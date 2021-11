Oö. Volksblatt: "Notbremse" (von Herbert SCHICHO)

Ausgabe vom 19. November 2021

Linz (OTS) - Zugegeben, diesen Lockdown will keiner und überhaupt ist die Frustration nach zwei Jahren Pandemie hoch. Vielleicht hilft es einem persönlich, wenn man sich den Frust von der Seele schimpft, sich einen Sündenbock und die Fehler in der Vergangenheit sucht – dem Virus ist das aber egal. Allein gestern hat er bundesweit 15.145 Menschen infiziert. Und laut Statistik werden 180 davon diese Infektion nicht überleben. Obwohl Österreich dank eines großartigen medizinischen Systems eine sehr niedrige Letalitätsrate hat, deutlich besser als etwa Deutschland. Doch dieses System braucht rasch Hilfe und die einzige Notbremse, die wir leider haben, ist ein Lockdown. Alle anderen Maßnahmen mögen auch sinnvoll sein, aber wirklich rasch und sicher wirkt eben nur diese Notbremse.

Klar ist aber, dass wir künftige Notbremsungen verhindern sollten, indem wir uns selbst und unsere Mitmenschen mit unserer Impfung schützen. Wenn sich in den kommenden Wochen genug Menschen freiwillig impfen lassen, wird man vielleicht auf Pflichtmaßnahmen verzichten können — aber klar ist dann, dass diese ungeimpften Personen nur durch die Solidarität der anderen geschützt sind, da wäre vielleicht eher Dank als Hasstiraden angebracht.

Rückfragen & Kontakt:

Oö. Volksblatt, Chefredaktion

0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at