ÖAAB: Mit dem Budget 2022 werden die richtigen Schwerpunkte gesetzt

Forderungen des ÖAAB werden Schritt für Schritt umgesetzt – gerade mit der Entlastung der arbeitenden Menschen und Familien, im Bildungs- und Sicherheitsbereich.

Wien (OTS) - „Mit dem Budget 2022 gibt die Bundesregierung den Kurs in Richtung nachhaltige öffentliche Finanzen und der Umsetzung des Regierungsprogramms vor. Dabei ist der Schwerpunkt ganz klar: Die Menschen werden weiter entlastet, es gibt Anreize für mehr Nachhaltigkeit und der Standort Österreich wird gestärkt. Besonders wesentlich ist für uns als Arbeitnehmervertretung die Entlastung für arbeitende Menschen und Familien“, betont ÖAAB-Bundesobmann 1. Stv. Klubobmann August Wöginger anlässlich des heutigen Budgetbeschlusses im Nationalrat.

„Aktuell erleben wir in Österreich eine der herausforderndsten Situationen in der Zweiten Republik. Es ist dennoch gelungen, ein Paket zu schnüren, dass in den einzelnen Ressorts einen Handlungsspielraum ermöglicht, Investitionen für die Zukunft zu tätigen. Klare Forderungen des ÖAAB nach bestmöglicher Ausstattung für die Polizei und adäquate Budgetmittel für die Landesverteidigung werden mit diesem Budget umgesetzt. Sowohl das Verteidigungsbudget als auch das Budget für Inneres steigen weiter an“, zeigt sich auch ÖAAB-Generalsekretär Abg.z.NR Christoph Zarits erfreut.

„Im Bereich der Bildung geben wir erstmals mehr als 10 Milliarden Euro aus und investieren gezielt in die Digitalisierung unserer Schulen und in die Weiterentwicklung der Lehre. Auch das Budget für Soziales steigt und somit können Pilotprojekte wie Community Nurses forciert werden. Damit investieren wir in die Zukunft unseres Landes und stellen ausreichende budgetäre Mittel für alle Generationen zur Verfügung“, so Wöginger weiter.

„Mit nie dagewesener staatlicher Unterstützung konnten wir in den Jahren 2020 und 2021 die schlimmsten Folgen der weltweiten Gesundheitskrise für die Menschen in unserem Land abwenden. Für heuer und für nächstes Jahr sind ein Aufholeffekt und ein Anstieg der Staatseinnahmen zu erwarten, daher ist es nun möglich Schwerpunkte wie die Ökosoziale Steuerreform zu setzen. Wir stellen mit diesem Budget die Weichen für eine nachhaltige Entlastung, mit der Erhöhung von Familienbonus Plus und Kindermehrbetrag und der Senkung der Steuertarifstufen“, so Zarits weiter.

„Mit diesem Budget investieren wir in die Zukunft unseres Landes, und sorgen für Aufschwung, Stabilität und Nachhaltigkeit“, so die ÖAAB-Spitze abschließend.

