SPÖ – Heinisch-Hosek tief betroffen über Tod von Oswald Wiener

Wien (OTS/SK) - Tief betroffen über den Tod von Oswald Wiener zeigt sich heute, Donnerstag, SPÖ-Kultursprecherin Gabriele Heinisch-Hosek. „Mit Oswald Wiener verliert Österreich einen seiner vielseitigsten Literaten, Musiker und Wissenschaftler, der mit großer Leidenschaft, seinem Hang zum Unkonventionellen und seiner Experimentierfreudigkeit für Furore gesorgt hat“, so Heinisch-Hosek über den einflussreichen Dichter der „Wiener Gruppe“, der sich bis ins hohe Alter mit künstlicher Intelligenz beschäftigte und an ihr forschte. „Oswald Wieners Schaffen ist ein intellektuelles Gesamtkunstwerk, das von Wittgenstein bis zum Cyberspace reichte und wie kein zweites für den Aufbruch in die Moderne steht.“ Mutig und kontroversiell habe sich Wiener „mit dem politischen Zeitgeist angelegt und dabei stets sein großes Interesse für das menschliche Denken in den Mittelpunkt gestellt“. Ausgezeichnet wurde der Schriftsteller unter anderem mit dem Großen österreichischen Staatspreis für Literatur. Nicht zuletzt durch sein inspirierendes Hauptwerk „die verbesserung von mitteleuropa, roman“ werde Oswald Wiener in Erinnerung bleiben, so Heinisch-Hosek, die den Freund*innen und Verwandten von Oswald Wiener ihre tief empfundene Anteilnahme ausspricht. **** (Schluss) ls

