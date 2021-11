Ottenschläger: Gerade in der Krise zeigt sich der hohe Stellenwert eines stabilen Staatshaushaltes

Impfen derzeit wichtigste wirtschaftspolitische Maßnahme, mit der alle zur Sicherung von Wirtschaft und Arbeitsplätzen ihren Beitrag leisten können

Wien (OTS) - „Gerade in der gegenwärtigen schwierigen Situation, vor die uns die Corona-Pandemie stellt, zeigt sich der hohe Stellenwert eines stabilen Staatshaushaltes. Denn wir nehmen unsere Verantwortung für Land und Leute wahr“, unterstreicht ÖVP-Abgeordneter Andreas Ottenschläger bei seiner Plenarrede zum abschließenden Tagesordnungspunkt der Budgetdebatten im Nationalrat. Unter der Prämisse Verantwortung stehe auch die derzeit wichtigste wirtschaftspolitische Maßnahme, das Impfen, mit der jede und jeder ihren bzw. seinen Beitrag zur Sicherung von Wirtschaft und Arbeitsplätzen leisten könne.

Das Budget – das gemeinsam mit der ökosozialen Steuerreform für Nachhaltigkeit, Zukunftsinvestitionen und die Stärkung der Kaufkraft der Bürgerinnen und Bürgern steht – spiegle das wider. So werde es bedeutende Investitionen in das Bildungssystem, den Klimaschutz, die Sicherheit, den sozialen Ausgleich, den Wirtschaftsstandort sowie in Forschung und Entwicklung geben, nennt Ottenschläger nur einige wichtige Bereiche, die für eine gute Zukunft Österreichs maßgeblich sind. Die ökosoziale Steuerreform werde die Menschen wie die Unternehmen „treffsicher und sozial“ bei der Transformation in eine klimaschonende Zukunft begleiten, „für ein lebenswertes Österreich“. Neben dem eingeschlagenen Weg für ressourcenschonendes Verhalten würden die Bürgerinnen und Bürger ebenso wie die Unternehmen entlastet und Steuern spürbar gesenkt.

„Durch die solide Budgetpolitik der vorangegangenen Jahre werden wir auch in der Lage sein, mit weiteren Wirtschaftshilfen und Unterstützungsmaßnahmen für den Erhalt von Unternehmen und damit zur Sicherung von Arbeitsplätzen zu reagieren, wenn dies notwendig ist“, hält Ottenschläger fest. Hierfür habe Finanzminister Gernot Blümel ein solides Fundament gegossen.

Abschließend betont der Mandatar der Volkspartei: „Im Sinne der Bevölkerung gilt es, mit Sorgfalt und Verantwortung mit Steuergeldern umzugehen und die bestmöglichen Rahmenbedingungen für einen wettbewerbsfähigen Standort zu schaffen. Unser Dank gilt an dieser Stelle vor allem den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, denn durch ihre Leistung machen sie das alles möglich!“ (Schluss)

