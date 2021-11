Staatssekretärin Mayer tief betroffen über das Ableben von Oswald Wiener

Wien (OTS) - „Der Tod von Oswald Wiener macht mich sehr traurig. Mit Oswald Wiener verlieren wir einen streitbaren Philosophen, einen erfolgreichen Wissenschaftler und vor allem einen leidenschaftlichen Künstler, der Kunstgeschichte geschrieben hat – denn mit ihm ist die österreichische Kunst und Literatur in die radikale Moderne aufgebrochen. Er galt zurecht als intellektuelles Zentrum der Wiener Gruppe, jener legendären Dichtervereinigung, die in den 1950er Jahren die Literatur in Österreich verändert hat und bis heute nachwirkt. Seine „verbesserung von mitteleuropa, roman“ ist und bleibt in ihrer Radikalität unübertroffen. Für sein vielfältiges Werk möchte ich Oswald Wiener meine höchste Wertschätzung bekunden. Sein eindrucksvolles Vermächtnis wird in unser aller Erinnerung bleiben. Meine Gedanken sind bei Oswald Wieners Familie und seinen Freunden. Wir werden ihn schmerzlich vermissen“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer.

