Ministerin Tanner zu Besuch bei NATO Übung in Allentsteig

Neue Uniformen für das Jägerbataillon 25

Wien (OTS) - Heute besuchte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner die Übung mit dem Namen „NATO Evaluation Level 2“ (NEL2) am Truppenübungsplatz in Allentsteig. Die luftbewegliche 7. Jägerbrigade bereit sich derzeit auf eine Übung im internationalen Verbund mit einer deutschen Fallschirmjägerkompanie den Schutz der Bevölkerung im bebauten Gebiet vor. Dabei werden unter anderem Szenarien wie Häuserkampf oder auch Retten und Bergen von Verwundeten durch einen Hubschrauber trainiert. Die Übung wird mit 1.700 Soldaten und Soldatinnen ist eine Evaluierungsübung, bei der die Teilnehmer durch internationale Evaluatoren auf deren Einsatzbereitschaft für internationale Einsätze überprüft werden. Die NATO Übung startet mit nächster Woche.

Dazu Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Streitkräfte aus unterschiedlichen Staaten, die mit einander Einsätze und Aufgaben bewältigen müssen, benötigen die gleichen Standards, um bei Krisensituationen perfekt aufeinander abgestimmt, agieren zu können. Wie professionell sich unsere österreichischen Soldatinnen und Soldaten bei dieser Übung beteiligen werden, davon konnte ich mich heute persönlich hier in Allentsteig überzeugen“ betont die Ministerin.

Die Ministerin nutzte bei ihrem Besuch die Gelegenheit um dem Jägerbataillon 25, die an der Übung teilnehmen, symbolisch den neuen Kampfanzug zu übergeben. „Der Kampfanzug mit neuem Tarnmuster löst die olivgrüne Uniform ab und wird sukzessive im Österreichischen Bundesheer eingeführt“, so Tanner.

Mit einer Fläche von etwa 100.000 m² bietet die urbane Trainingsanlage Steinbach am Truppenübungsplatz Allentsteig in Niederösterreich vielfältige Ausbildungs- und Übungsmöglichkeiten am modernsten Stand der Technik. Aber auch für die Rette- und Bergeausbildung bietet die Trainingsanlage optimale Möglichkeiten.

Mit mehr als 200 Schießtagen und etwa 100.000 Nächtigungen pro Jahr verfügt der Truppenübungsplatz über eine hohe Auslastung. Das Bundesheer ist mit der Garnison Allentsteig durch seine insgesamt rund 500 Dauerarbeitsplätze zudem einer der größten Arbeitgeber in der Region Waldviertel.

