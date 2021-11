SPÖ-Oberrauner: „Müssen Forschung so ermöglichen, dass Wertschöpfung und Wohlstand im Land bleiben und steigen“

Gut, dass Forschungsbudget höher dotiert wird, allerdings muss sichergestellt werden, dass dies auch Österreich zu Gute kommt

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Sprecherin für Forschung, Innovation und Digitalisierung Petra Oberrauner sieht Licht um Schatten im von der Bundesregierung vorgelegten Budget: „Einerseits ist es gut, dass das Forschungsbudget erhöht wurde, andererseits müssen wir Forschung in Zukunft so ermöglichen, dass Wertschöpfung im Land bleibt und der Wohlstand im Land steigt.“ Die SPÖ-Abgeordnete ist überzeugt, dass die Corona-Impfungen ein grandioses Beispiel für funktionierende Forschungspolitik seien. Mittelfristig müsse man allerdings über staatliche Beteiligungen nachdenken, um einen „echten Return of Invest“ für Österreich sicherstellen zu können. ****

Insgesamt gehe es um die Frage der Rolle des Staates im Bereich Forschung und Entwicklung. Begreift man den Staat als gestaltenden Akteur oder als Beobachter des freien Marktes. „Mir schwebt eine Vision vor, in der wir bereit sind, so viel Risikokapital für angewandte Forschung zur Verfügung zu stellen, dass es gelingt, weltweit führende Produkte in der Wirtschaft auszurollen, Arbeitsplätze zu schaffen und die Wertschöpfung und den return of investment sowie über Steuern sicherzustellen“, so Oberrauner. (Schluss) lk/bj

