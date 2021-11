„Österreich-Bild“ aus dem ORF-Landesstudio Kärnten

„BauArt – Die Kunst, Lebensräume zu schaffen“

Wien (OTS) - Das neue „Österreich-Bild“ aus dem Landesstudio Kärnten mit dem Titel „BauArt – Die Kunst, Lebensräume zu schaffen“ befasst sich mit dem Thema Baukultur in all seinen Facetten. Die Dokumentation von ORF-Redakteur Horst L. Ebner ist am Sonntag, dem 21. November 2021, um 18.25 Uhr in ORF 2 zu sehen.

Zersiedelung, ungehemmte Versiegelung der Böden, Bauwildwuchs an den schönsten Plätzen mitten in der Naturlandschaft. Dieses Problem ist österreichweit bekannt. Um den Missständen Herr zu werden, hat das Land Kärnten baukulturelle Leitlinien beschlossen. Das „Österreich-Bild: BauArt“ begibt sich auf eine Bestandsaufnahme und zeigt intelligente Lösungen für den Wohnungsbau ebenso wie für das Bauen im Tourismus und im Bildungswesen. Ein Schwergewicht liegt auf dem Baustoff Holz, aber auch Renaturierungsmaßnahmen entlang der Koralmbahn sind Themen des Films. Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker aus den Bereichen Architektur, Ingenieursbau, Raumplanung und Landschaftsplanung kommen zu Wort und zeichnen die Wege vor, wie Kärnten aus baukultureller Sicht eine positive Zukunft einläuten kann.

Die Dokumentation „BauArt – Die Kunst, Lebensräume zu schaffen“ kann auch am Live-Stream mitverfolgt werden und ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand in der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) abrufbar.

