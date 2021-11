Donauinselfest erhält Superbrands Austria-Award 2020/21

Die Superbrands Organisation kürt jährlich Marken, die ein ausgezeichnetes Image aufgebaut haben sowie der Öffentlichkeit konkrete Vorteile bieten.

Wien (OTS/SPW) - Das Donauinselfest trägt ab sofort das Superbrands Austria-Siegel. Die Auszeichnung unterstreicht die besondere Stellung des größten Open-Air-Festivals Europas bei freiem Eintritt. „Das Donauinselfest steht seit nun bald 39 Jahren für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. Der niederschwellige Zugang ermöglicht allen Besucher*innen ein vielseitiges, kulturelles Programm, das für alle Generationen etwas bereithält“, so LAbg. Barbara Novak, BA, SPÖ Wien-Landesparteisekretärin und Veranstalterin. „Auch in den herausfordernden letzten beiden Jahren haben wir sowohl die heimische Kultur- sowie Gastronomieszene unterstützt als auch weiterhin allen Stadtbewohner*innen ein abwechslungsreiches Programm geboten. Ich freue mich über das Superbrands Austria-Siegel, mit dem der einzigartige Wert des Donauinselfests ausgezeichnet wird!“



Mit dem renommierten Award trägt das Donauinselfest nun das Superbrands Austria-Siegel. Die Superbrands Organisation kürt jährlich Marken, die im jeweiligen Marktsegment oder im Markt insgesamt ein sehr gutes Image aufgebaut haben und im Vergleich zum Mitbewerb der Öffentlichkeit konkrete Vorteile bieten.



Matthias Friedrich, Geschäftsführer Pro Event Team für Wien GmbH: „Das Donauinselfest ist nicht nur fixer Bestandteil der österreichischen Festivalszene, sondern eine einzigartige Marke mit Alleinstellungsmerkmal. Wir freuen uns sehr, dass wir Jahr für Jahr – auch in Corona-Zeiten – allen Besucher*innen fulminante Shows und ein umfassendes Programm bieten können und das bei freiem Eintritt. Die Auszeichnung von Superbrands bestätigt unseren Weg, den wir zuversichtlich mit Blick auf das kommende DIF22 weitergehen. Wir freuen uns bereits heute auf ein großartiges Donauinselfest im kommenden Jahr – Details folgen natürlich rechtzeitig!“



Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 38 Jahren wird auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at



Die fünf Presenting Partner des Donauinselfests 2021 sind: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, Österreichische Lotterien, Wien Holding und Wiener Städtische Versicherung



Bildmaterial finden Sie unter https://www.flickr.com/photos/donauinselfest/albums



