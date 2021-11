SPÖ-Ecker: NGOs bestätigen SPÖ-Kritik an Köstingers Agrarpolitik

Völlig verfehlter Einsatz der Agrarfördermittel zeichnet sich für die nächste Periode der europäischen Agrarpolitik ab

Wien (OTS/SK) - Die heute veröffentlichte Analyse von 51 NGOs zum österreichischen Strategieplan zur Gemeinsamen Agrarpolitik bestätigt die Kritik der SPÖ am Verhalten von Landwirtschaftsministerin Köstinger, stellte SPÖ-Landwirtschaftssprecherin Cornelia Ecker heute, Donnerstag, gegenüber dem Pressedienst der SPÖ fest. Köstinger hatte sich an die Spitze der Agrarlobbyisten gestellt, die sich dagegen wehrten, Agrarfördermittel an die Einhaltung von Arbeitnehmer*innenrechten zu koppeln und die Maßnahmen für eine ökologischere Landwirtschaft umzusetzen. ****

Es wird damit die Ausbeutung der Erntearbeiter*innen, die unsere Lebensmittel ernten, nicht beendet, es werden die Ziele des Green Deal nicht erreicht, Bio-Landwirtschaft und kleinere landwirtschaftliche Betriebe werden benachteiligt, resümierte Ecker.

„Ich danke den NGOs für ihre wichtige Aufklärungsarbeit im Agrarbereich! Die schönen Bilder, die die verantwortliche Landwirtschaftsministerin auch gestern im Plenum wiederum zeichnete, widersprechen ihrem tatsächlichen Tun. Das haben die NGOs wiederum dankenswerterweise deutlich aufgezeigt. So kann es nicht weitergehen! Die Ministerin sägt den Ast ab, auf dem die kleinen und mittleren Betriebe, die gesamte Landwirtschaft angesichts der Klimaerhitzung sitzt.“

„Andere Mitgliedssaaten diskutieren den GAP-Strategieplan, der die großen Ziele, was die Steuermittel im Agrarbereich bewirken sollen, in umfassenden Diskussionsprozessen. In Österreich ist dieser Plan, der eigentlich noch heuer der EU Kommission übermittelt werden soll, völlig unbekannt. Wir fordern eine zweimonatige Einbindung in Form einer umfassenden Begutachtung des ausstehenden Gesetzestextes. Die Bevölkerung muss wissen, wie die mehr als zwei Milliarden Euro jährlich eingesetzt werden sollen!“, so Ecker abschließend. (Schluss) pp/ls

