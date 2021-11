Online-Jugendparlament: Schulklassen aus Tirol und Vorarlberg diskutieren virtuell

57 SchülerInnen beschäftigen sich mit einem Gesetzesvorschlag zum "Ehrenamt der Zukunft"

Wien (PK) - Auch in diesem Jahr findet mittlerweile das 23. Jugendparlament am 26. November 2021 online statt und ermöglicht damit Schulklassen der 9. Schulstufe aus Tirol und Vorarlberg, einen Tag lang ein Thema gemeinsam zu diskutieren. Das Jugendparlament richtet sich an die Altersgruppe der 15-/16-Jährigen, da diese unmittelbar davorstehen, ihr Wahlalter zu erreichen.

Die SchülerInnen können auf Grund der anhaltenden COVID-19-Situation nicht nach Wien reisen, und somit kommt wiederum die bereits im Vorjahr ausgearbeitete digitale Variante des Jugendparlaments zum Einsatz.

Die 57 SchülerInnen aus den beiden Bundesländern - entsprechend dem derzeitigen Bundesratsvorsitz Tirols sowie dem künftigen Vorarlbergs - nehmen an diesem Tag die Rolle von Abgeordneten ein, um möglichst realitätsnah den Gesetzgebungsprozess in seinen einzelnen Schritten nachzuvollziehen. Genau wie bei den Abläufen im Hohen Haus üblich werden auch beim Online-Jugendparlament Klubs gebildet, Gesetzesentwürfe in Ausschüssen vorberaten sowie schließlich im Plenum diskutiert und abgestimmt.

Die Veranstaltung möchte Jugendliche knapp vor Erreichen des Wahlalters für politische bzw. parlamentarische Abläufe und Optionen sensibilisieren. Ein fiktiver Gesetzesvorschlag zum Thema "Ehrenamt der Zukunft" sollte die Jugendlichen zur Diskussion anregen, um in Folge zu lernen, wie wichtig es ist, letztlich einen Kompromiss mit anderen Klubs zu erreichen, um eine Mehrheit zu bekommen. Für Fragen zum parlamentarischen Betrieb stehen den SchülerInnen "echte" Abgeordnete aller Fraktionen zur Verfügung, im inhaltlich-thematischen Bereich werden sie in der Diskussion von einer Themenexpertin unterstützt.

Das Jugendparlament möchte den Jugendlichen Hintergrundwissen für parlamentarische Abläufe vermitteln, damit sie diese verstehen und damit gleichzeitig zeigen, dass Politik spannend und komplexer ist, als oft von außen wahrgenommen. Mit Unterstützung von Abgeordneten aller Fraktionen und MitarbeiterInnen der Parlamentsdirektion lernen sie die Arbeit in den Ausschüssen kennen und sind aufgefordert, auch selbst Reden für das Plenum vorzubereiten. (Schluss) red

Weitere Detailinformationen zum Online-Jugendparlament finden Sie unter www.reininsparlament.at. Dort können auch Fotos und Berichte aller bisherigen Jugendparlamente abgerufen werden.

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/OeParl

www.twitter.com/oeparl