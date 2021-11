Staatspreis Wirtschaftsfilm geht an Wagrain-Kleinarl

Wagrain-Kleinarl Tourismus holt die Auszeichnung für den besten österreichischen Wirtschaftsfilm mit der Eigenproduktion „Making of Urlaubsgefühl“

Die Videoserie liefert einen wahrhaften Blick und zeigt die Tourismusregion, wie sie wirklich ist und nicht, wie sie sein soll. Die Porträts zeigen die unterschiedlichen Charaktere mit sehr viel Liebe, Herz und Charme. Die Produktion wirkt dadurch authentisch, liebenswert, natürlich und menschlich – und hebt sich durch diesen besonderen und mutigen Ansatz von anderen Tourismusfilmen ab. Jurypräsident Mag. Paul Harather über die Videoserie "Making of Urlaubsgefühl" von Wagrain-Kleinarl Tourismus 1/2

In der heutigen Zeit, in der alles retuschiert, ins perfekte Licht gerückt und perfektioniert wird, bilden die einzelnen Videos eine mutige Darstellung und Wagrain-Kleinarl erstrahlt so in einer Authentizität, die kaum zu übertreffen ist. Genau durch diese Herangehensweise überzeugen die einzelnen Videobeiträge und dies führte schlussendlich zur Vergabe des Staatspreises an ,Making of Urlaubsgefühl‘ Jurypräsident Mag. Paul Harather über die Videoserie "Making of Urlaubsgefühl" von Wagrain-Kleinarl Tourismus 2/2

Wagrain-Kleinarl (OTS) - Die Wirtschaftskammer Österreich zeichnete am 17. November 2021 die besten Wirtschaftsfilme der vergangenen zwei Jahre durch das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort aus. Die fachkundige Jury ermittelte 17 Finalisten aus einer Rekordzahl von 126 Einreichungen. Den Staatspreis Wirtschaftsfilm sowie den Staatspreis in der Kategorie Marketing sicherte sich schlussendlich Wagrain-Kleinarl Tourismus mit seiner Videoserie „Making of Urlaubsgefühl“.

Nicht erklären, werben oder verkaufen, sondern jene Eindrücke und Emotionen schaffen, die das Urlaubserlebnis einzigartig machen. In sieben zwischen 90 und 130 Sekunden langen Videos lässt Wagrain-Kleinarl einige jener Menschen zu Wort kommen, die das spezielle Urlaubsgefühl in der Region entstehen lassen: Der passionierte Pistenraupenfahrer Markus präpariert im nächtlichen Einsatz die weißen Hänge. Der Alpaka-Züchter Bernhard spart auf seinem Bergbauernhof nicht mit Kritik an der aktuellen Tourismusentwicklung. Die Vermieterin Anja präsentiert statt einer designten Wellness-Hotelwelt die Raffinesse ihrer Klappbetten. Und Skibus-Chauffeur Sepp trägt für seine Durchsagen einen Kampf mit dem Bus-Mikro aus.

„ Die Videoserie liefert einen wahrhaften Blick und zeigt die Tourismusregion, wie sie wirklich ist und nicht, wie sie sein soll. Die Porträts zeigen die unterschiedlichen Charaktere mit sehr viel Liebe, Herz und Charme. Die Produktion wirkt dadurch authentisch, liebenswert, natürlich und menschlich – und hebt sich durch diesen besonderen und mutigen Ansatz von anderen Tourismusfilmen ab.

Die Jury bewertete die Idee und Machart der Videoproduktion als vorbildhafte Herangehensweise. Die Serie zur Promotion von Wagrain-Kleinarl geht einen anderen Weg als den üblichen. Die authentische und natürliche Darstellung einzelner gut ausgewählter Persönlichkeiten der Tourismusregion macht die Kampagne außergewöhnlich und hebt sie von anderen Tourismuskampagnen ab. In der heutigen Zeit, in der alles retuschiert, ins perfekte Licht gerückt und perfektioniert wird, bilden die einzelnen Videos eine mutige Darstellung und Wagrain-Kleinarl erstrahlt so in einer Authentizität, die kaum zu übertreffen ist. Genau durch diese Herangehensweise überzeugen die einzelnen Videobeiträge und dies führte schlussendlich zur Vergabe des Staatspreises an ,Making of Urlaubsgefühl‘ ,“ begründete Jurypräsident Mag. Paul Harather die Entscheidung.

Neben dem Staatspreis wurden weitere vier Projekte mit einer Nominierung ausgezeichnet sowie zwei Sonderpreise vergeben.

Jetzt Videoserie „Making of Urlaubsgefühl“ ansehen Zu den Videos

Rückfragen & Kontakt:

Wagrain-Kleinarl Tourismus

Wolfgang Wild

Tel.: +43 664 536 47 79

wolfgang @ wagrain-kleinarl.at

www.wagrain-kleinarl.at